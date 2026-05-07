Paradoxo na UE: "São mais atlantistas os países do Leste do que os países do ocidente europeu"

Pedro Sánchez, Friedrich Merz, Giorgia Meloni e até Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, que não faz parte da União Europeia, começaram a responder "à letra" às críticas de Donald Trump. E porquê? Martins da Cruz lembra, em entrevista à Renascença, que todos estes líderes "têm enormes dificuldades na política interna" e têm falado de uma forma mais agressiva em relação aos Estados Unidos "para ganharem pontos junto do eleitorado".

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros constata que "a Europa não sabe o que quer, em muitas circunstâncias da ordem internacional atual, nem sabe o que quer para a futura segurança e defesa da própria Europa".

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E a divisão quanto à estratégia face aos EUA é de tal ordem, diz Martins da Cruz, que "vivemos um paradoxo": "os países do Leste europeu – os três Bálticos, a Polónia, a Roménia e a Bulgária – são mais atlantistas que os países do Ocidente da Europa, como a Espanha, a Itália, a própria França, a exceção, neste caso, é Portugal".

Segundo o diplomata, Lisboa encontrou o ponto de equilíbrio certo: "Nós somos de um ponto de vista geoestratégico um país Atlântico e temos uma importantíssima comunidade nos Estados Unidos. Mais: os Estados Unidos são o primeiro mercado para as exportações portuguesas fora da Europa".

A Renascença quis saber se um eventual castigo do eleitorado norte-americano a Donald Trump, nas intercalares de novembro, poderá representar o regresso à estabilidade. Dificilmente. O antigo chefe da diplomacia portuguesa lembra que "nos últimos 40 ou 50 anos todos os Presidentes dos Estados Unidos perderam as eleições intercalares" e isso "não teve nunca efeito nenhum sobre a política externa norte-americana".

Em política externa ninguém deve ajoelhar-se, adite Martins da Cruz, mas é preciso ter paciência neste "interregno de incerteza": Uma das certezas das boas políticas externas é a procura de boas relações. Mesmo quando o outro lado é imprevisível".

Alguns dos principais líderes europeus começaram a responder às criticas de Trump na mesma moeda. Como devemos olhar para isto? São apenas "violinos" ou está a ser ensaiado um "grito do Ipiranga"?

O problema é que ainda não está nem definida, nem desenhada, a nova ordem internacional. Longe disso. E, portanto, nós vivemos provavelmente num interregno de incerteza.

Além disso, a Europa, neste momento, está dividida em relação ao que deve fazer com os Estados Unidos. Os 27 países europeus, ou 28 se quisermos juntar o Reino Unido, estão divididos, e, além disso, os principais países europeus têm enormes dificuldades de política interna. Por exemplo, o Sr. Merz (Chanceler alemão) completou um ano de governo, a coligação (no poder) parece que está a desfazer-se, e a imprensa europeia considera que é impulsivo e impopular. O Sr. Starmer, da Inglaterra, tem eleições em três regiões do Reino Inglês e pode perdê-las todas.

A primeira-ministra da Itália perdeu um referendo, na última semana. O Sr. Sánchez governa (em Espanha) com a extrema-esquerda e com os independentistas que o apoiam - quer os da Catalunha, quer os do País Basco. E, além disso, a situação é tão difícil que há quatro anos que o Parlamento espanhol não aprova um orçamento.

Fala-me de quatro líderes europeus com grandes dificuldades internas, mas foram justamente essas as vozes que, de repente, se levantaram contra Trump...

Exatamente, até porque, como têm dificuldades na política interna, para ganharem pontos junto ao eleitorado, falam de uma maneira mais agressiva em relação aos Estados Unidos. Mas também nós não nos podemos esquecer do seguinte: A

divisão dos europeus em relação aos Estados Unidos é de tal ordem que, neste momento, vivemos um paradoxo: São mais atlantistas os países do leste europeu, os três Bálticos, a Polónia, a Roménia e a Bulgária, são mais atlantistas que os países do Ocidente da Europa, como a Espanha, a Itália, a própria França, a exceção, neste caso, é Portugal.

E é Portugal porquê? Por uma razão muito simples: Portugal, de um ponto de vista político e económico, é um país europeu. Sobretudo desde 1 de janeiro de 1986, quando aderimos à Europa. Mas de um ponto de vista geoestratégico, nós somos o país mais atlântico de toda a Europa. Daí a necessidade que nós temos de manter boas relações com o outro lado do Atlântico, seja qual for a administração dos Estados Unidos.