Empresas portuguesas já sentem impacto de nova taxa sobre encomendas extracomunitárias, diz APED

O diretor-geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição diz à Renascença que já se sente o impacto da nova taxa sobre encomendas nas plataformas online de fora da Europa, mas é difícil quantificar porque a nova regra está a ser aplicada apenas há pouco mais de uma semana. “Eu diria que já sentimos. Nos contactos que fazemos com as nossas empresas, já verificamos que houve um efeito. Acredito que esses três euros têm um efeito psicológico importante”, afirma Gonçalo Lobo Xavier. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Vamos a um exemplo prático: imagine que a sua encomenda, feita através de uma qualquer plataforma digital extracomunitária, inclui duas peças de vestuário e um utensílio de cozinha. Até 1 de julho, além do valor dos produtos encomendados teria apenas de pagar os portes de envio. Era uma “pechincha” ou, se preferir, um verdadeiro “negócio da China”. Mas vai deixar de ser tão vantajoso. Pelas novas regras, vai ter agora de desembolsar mais seis euros se fizer exatamente a mesma encomenda: Três euros por cada categoria de produtos remetidos de um qualquer país que não faça parte do espaço europeu. O principal objetivo de Bruxelas, ao adotar esta medida, é combater a concorrência desleal. Tanto mais que, segundo a Comissão Europeia, a quantidade das pequenas encomendas que chegam maioritariamente da China aos 27 Estados-membros duplicou todos os anos, desde 2022: “Eu até já tenho os números de 2025, e dizem que entraram no mercado 5,9 mil milhões de encomendas de baixo valor, provenientes de países terceiros e maioritariamente da China, evidentemente. Para as pessoas terem uma noção, são 16 milhões de encomendas que são desalfandegadas e entregues diariamente aos consumidores europeus”, afirma o diretor-geral da APED. Por agora, as contas são ainda difíceis de fazer, mas Gonçalo Lobo Xavier não tem dúvidas de que a medida já começou a ter impacto, e será particularmente benéfica para a indústria têxtil portuguesa, que tem sido particularmente afetada por este tipo de produtos de baixo custo que estão a inundar o mercado europeu.

Bem sei que a medida só entrou em vigor há pouco mais de uma semana, mas a APED já consegue avaliar a eficácia desta nova taxa que pretende combater a concorrência desleal, a entrada na União Europeia, e ao “preço da chuva”, de produtos extracomunitários encomendados diretamente pelos cidadãos através das plataformas digitais? Eu diria que já sentimos. Nos contatos que fazemos com as nossas empresas, já verificamos que houve um efeito e acredito que esses três euros têm um efeito psicológico importante. E isto é apenas um primeiro passo, importante, no sentido de criar condições de concorrência mais equilibradas para retalhistas e grossistas em toda a Europa. Claro que uma semana ainda não é o tempo suficiente para se dizer que está a ter um efeito significativo. Mas consegue imaginar qual será o impacto, tendo em conta, por exemplo – estou a olhar para dados da União Europeia – de que, em 2024, mais de quatro mil milhões de pequenas encomendas entraram no mercado da União Europeia e que 91% dessas pequenas remessas chegam da China? Eu até já tenho os números de 2025, e dizem que entraram no mercado 5,9 mil milhões de encomendas de baixo valor, provenientes de países terceiros e maioritariamente da China, evidentemente. Para as pessoas terem uma noção, são 16 milhões de encomendas que são desalfandegadas e entregues diariamente aos consumidores europeus.

