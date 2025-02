Qual é a razão para o mau cheiro na região de Lisboa?

Um mau cheiro no ar invadiu esta segunda-feira a região de Lisboa, semelhante ao que já tinha acontecido no ano passado. Este é o tema do Explicador Renascença desta segunda-feira.

Que cheiro é este? E qual é a origem?

É um odor intenso e acre, que se mantém de forma persistente na Área Metropolitana de Lisboa, afetando Sintra, Odivelas, Mafra, Almada e Setúbal.

O cheiro tem origem no sul do país, mais propriamente na indústria de processamento do bagaço de azeitona, na zona do Alentejo.

Esta foi a explicação dada por Sofia Teixeira, do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, da Universidade Nova, com quem a Renascença falou esta segunda-feira.

E como é que esse mau cheiro conseguiu chegar até Lisboa?

Devido às condições meteorológicas. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), três fatores - a fraca dispersão da atmosfera, a camada anormalmente baixa e o vento fraco de quadrante sudeste - conjugam-se durante a última madrugada e parte da manhã, levando a concentrações elevadas de compostos com odor.

E o odor vai manter-se durante quanto tempo?

Em princípio, na próxima madrugada este fenómeno atmosférico vai repetir-se, mas com menor intensidade.

Ou seja, esta terça-feira, a região de Lisboa deverá acordar mais uma vez com este mau odor, que se pode manter até cerca das 11 horas. A partir desta hora, as previsões apontam para chuva, o que deverá atenuar o mau cheiro.