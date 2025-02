Norovirus. O que é o “vírus do vómito” que se está a espalhar pelo Reino Unido?

Na última semana, mais de 900 pessoas foram hospitalizadas no Reino Unido com o “vírus do vómito”, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde britânico.

Para conter o risco de infeção, o St. George’s Hospital, uma unidade universitária de saúde, já foi forçado a encerrar três enfermarias, uma vez que o vírus está a propagar-se rapidamente pelo hospital.

O Explicador Renascença esclarece.

Que vírus é este?

O Norovírus é um microrganismo bem conhecido pelos infecciologistas e é altamente contagioso.

A transmissão acontece principalmente por via fecal-oral, seja através do contacto com fezes infetadas, seja pelo contacto direto com pacientes contaminados ou superfícies contaminadas.

O vírus tem uma elevada capacidade de sobrevivência em diferentes ambientes e resistência a muitos produtos de limpeza comuns. Mesmo uma pequena exposição pode ser suficiente para provocar uma infeção.

Quais são os sintomas?

Com sintomas simples e que aparecem de forma abrupta, geralmente pode ser confundida com uma virose, pois apresenta mais frequentemente:

Vómitos

Diarreia

Febre alta

Dores abdominais, de cabeça e pelo corpo.

As autoridades sanitárias pedem à população que, ao apresentar qualquer destes sintomas, que permaneçam em casa e evitem o contacto interpessoal.

Como evitar?

Mesmo sendo muito contagioso, o vírus pode ser controlado por bons hábito de limpeza, que incluem:

Lavar bem as mãos após o uso da casa de banho, com água e sabão

Desinfetar sempre as mãos com álcool em gel

Lavar as roupas da cama e toalhas

Desinfetar com álcool todas as superfícies antes do contacto.

Fechar a tampa da sanita antes da descarga, pois partículas virais podem ser libertadas no ar e facilitar a transmissão.

Evitar o consumo de água ou alimentos contaminados, uma vez que o vírus pode estar presente em rios, lagos e até mesmo em frutos do mar provenientes de áreas infectadas

Quais são os tratamentos?

O foco principal é aliviar os sintomas e evitar a desidratação. As principais recomendações incluem:

Repouso absoluto para ajudar o corpo a recuperar.

Hidratação constante, dando prioridade a água, chás e soluções de reidratação oral, como soro caseiro.

Alimentação leve, evitando alimentos que possam agravar a desidratação, como café, lacticínios e fritos.

Em casos mais graves, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com o sistema imunitário enfraquecido, pode ser necessário acompanhamento médico.