Qual é e como se cura a lesão de Viktor Gyokeres?

Este é um dos temas do momento: a lesão de Viktor Gyokeres, que pode estar relacionada com o desempenho menos fulgurante do Sporting.

Afinal, qual é a lesão Gyokeres?

Terá uma lesão no adutor esquerdo. O adutor é um músculo que se localiza na face interna da coxa e é um dos músculos mais atingidos pelas lesões decorrentes da prática desportiva. Importa sublinhar que a informação foi apurada pela CNN – Portugal, não há nenhuma confirmação do Sporting.

E sabe-se como é que o jogador contraiu a lesão?

Uma lesão no adutor tanto pode ocorrer devido a um embate, o que pode provocar uma contusão, ou numa mudança súbita de direção durante uma corrida, o que é algo muito comum em Gyokeres.

Como é que se cura uma lesão deste tipo?

É recomendado repouso e a aplicação de gelo, bem como compressão, na zona afetada. É desaconselhada a prática de atividade física. Deve evitar-se o calor e massajar a zona afetada.

Mas apesar de Gyokeres não ter sido titular, ele tem entrado nos jogos. Não vai contra essa ideia de repouso?

Pois, é uma situação que parece levantar ainda mais dúvidas sobre a lesão do jogador. E esse é um dos assuntos sobre os quais os jornalistas têm feito insistentes perguntas, de tal forma que, na mais recente conferência de imprensa, o treinador do Sporting não escondeu alguma irritação. Também causou estranheza o facto de Gyokeres ter ficado a fazer sprints no relvado após o jogo com o Dortmund na passada terça-feira.

Mas haverá alguma razão objetiva para ele não parar?

Há, e essa razão traduz-se nos números, mesmo não jogando a 100%. Ainda antes da lesão, faz três golos ao Vitória de Guimarães. Depois, já algo condicionado, marca ao Porto e ao Benfica na Taça da Liga. Contra o Leipzig entra na segunda parte e faz golo, e contra o Nacional foi titular e faz uma assistência. Ter Gyokeres a 20% é sempre melhor do que não ter Gyokeres.