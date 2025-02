Albufeira quer proibir biquínis e calções nas ruas e esplanadas. Porquê?

Biquínis, triquínis, fatos de banho, calções, trajes menores proibidos: a Câmara Municipal de Albufeira está a avançar com um novo regulamento que visa proibir toda esta indumentária na via pública, esplanadas e outros estabelecimentos com vista de rua.

Mas por que razão a câmara de Albufeira se lembrou destas medidas?

O presidente da Câmara José Carlos Rolo explicou que não existem muitas queixas de comportamentos inapropriados, mas sim observações.

José Carlos Rolo deixa entender que há desconforto nas ruas e refere mais: que as queixas mais comuns são de atos sexuais nas ruas.

O autarca diz que se está a passar a imagem de que em Albufeira vale tudo e que não pode ser. Portanto, com esta medida o município quer sobretudo melhorar e qualificar o turismo na zona, na cidade, no concelho.

Mas na praia continua a ser permitido?

Sim. As exceções são feitas apenas para as praias, respetivos parques de estacionamento e hotéis.

Mas a medida já está em vigor?

O novo regulamento já foi aprovado, mas segue agora para consulta pública durante trinta dias. Cabe agora aos munícipes pronunciarem-se sobre esta medida.

Se for definitivamente aprovada, quem vai fiscalizar?

A fiscalização vai estar a cargo da Polícia Municipal de Albufeira.

Haverá uma equipa de agentes destinada a avaliar estes comportamentos. São 12 agentes da Polícia Municipal, que vão ficar responsáveis pôr em prática este código de conduta em Albufeira.

E haverá multas?

Sim. As infrações serão penalizadas com multas que vão dos 300 euros e podem chegar aos 1.500 euros.

Isto é exclusivo de Albufeira? É inédito?

Há medidas idênticas, por exemplo em Maiorca. A famosa ilha espanhola proíbe o uso de biquíni ou calções de banho, fora da praia, inclusive na orla. Alguns restaurantes recusam-se mesmo a atender quem estiver na rua de biquíni.

Também na Croácia, em Hvar, é proibido de andar de bikini na rua. A medida restringe-se ao centro histórico da cidade, onde a multa é de 500 euros.