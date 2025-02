Números de dormidas e receitas de alojamento subiram à custa de quem?

Os números de turismo continuam a crescer e o setor do alojamento turístico registou 31,6 milhões de hóspedes e 80,3 milhões de dormidas em 2024, com uma receita de 6,7 mil milhões de euros.

Quem contribuiu mais para o aumento da ocupação hoteleira?

Foram estrangeiros. De acordo com os números preliminares do Instituto Nacional de Estatística, em 2024 houve um aumento de quase 5% nas dormidas dos não residentes.

Entre os nacionais a subida ficou-se pela metade, cerca de 2,5%. No total, olhando para a receita de toda a atividade do estabelecimento hoteleiro foram gerados 6 mil e 700 milhões euros, o que representa um aumento de perto de 11%.

O crescimento da receita foi transversal a todo o país?

Sim, foi. Todas as regiões viram as receitas aumentarem na sequência da atividade turística. Os maiores aumentos foram registados nos Açores onde as receitas dispararam 20% , seguido pela Madeira com uma subida de 15% e o Alentejo com 12%.

As receitas estão relacionadas com o preço dos quartos?

Sim e no ano passado houve um aumento considerável. Se tivermos em conta a inflação do ano passado, que se ficou pelos 2,4%, o rendimento médio por quarto ocupado mais do que duplicou, subiu 6,5% para 120 euros - ou seja, o valor médio por quarto que foi ocupado no em 2024.

Onde é que foram cobrados os valores médios mais altos?

A grande Lisboa lidera a tabela, onde o preço médio por quarto atingiu os 150 euros, seguida do Algarve, onde a média ficou nos 127 euros.

As ilhas tiveram os maiores aumentos, com o preço médio por quarto ocupado teve um aumento na ordem dos dois dígitos, acima dos 10 %.

E quais os locais que os turistas preferiram para passar a noite?

O município de Lisboa também segue na frente nas preferências dos turistas. Concentrou quase 20% de todas as dormidas, atingindo 15 mil e 700 milhões, um aumento de 4% à boleia dos não residentes, já que os turistas nacionais diminuíram em Lisboa.

Em segundo lugar aparece Albufeira, com 7 milhões e 700 mil dormidas, menos de metade do que na capital.

Seguem-se o Funchal e o Porto com pouco mais de 6 milhões de dormidas realizadas no ano passado, mas há a destacar que na invicta o aumento foi significativo: conseguiu captar mais 7% de turistas do que no ano anterior.