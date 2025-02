Ensino Superior. Quantas vagas vão estar disponíveis para o próximo ano letivo?

O Ministério da Educação divulgou esta segunda-feira que as vagas no Ensino Superior em 2025/26, dois meses mais cedo que o habitual.

Quantas vagas vão estar disponíveis para o próximo ano letivo?

O concurso nacional de acesso vai poder contar com perto de 56 mil vagas, mais concretamente 55.956 vagas, o que corresponde a um aumento de 643 lugares em comparação com o ano anterior.

Estas são as vagas do regime geral no ensino público, a que se somam 21 mil vagas dos regimes especiais, como é o caso dos maiores de 23 anos ou mudanças de curso. Ao nível do ensino privado existem cerca de 25 mil vagas.

Em que áreas acontece o aumento de vagas no concurso?

A maior subida do número de vagas está visível na Educação Básica. Face à falta de professores, o ministério de Fernando Alexandre autorizou as universidades e politécnicos a abrir mais 204 lugares, para um total de 1.197 vagas.

Isto significa um aumento de 20% na capacidade para formar novos professores para os anos iniciais de escolaridade.

E há incentivos para que todas as vagas sejam preenchidas?

Alguns. O Governo aprovou a atribuição de 2.500 bolsas de estudo, o que corresponde à isenção de propinas, aos novos estudantes nas licenciaturas e mestrados nas áreas de Ensino.

Para além desta subida para formar professores, em que outras áreas há reforço da oferta?

Os cursos com notas de excelência, ou seja, aqueles que deixam alunos com notas de 17 ou mais valores de fora, por falta de vaga, vão ter mais vagas. Neste caso houve um aumento de 432 vagas em mais de duas dezenas de formações para um total de quase 4.500.

E à semelhança do que já tinha acontecido no ano anterior, também aumentaram as vagas na área das competências digitais. Aqui as instituições de ensino vão abrir mais 59 vagas, para um total de 9.414.

E no curso de Medicina?

Em Medicina, mantém-se o mesmo número de vagas: 1.594, apesar das universidades poderem aumentar a oferta.

Mas se olharmos para os regimes especiais de acesso, há um aumento de 130 vagas, a maior parte delas para estudantes internacionais, uma novidade introduzida por este Governo e explicada pelo ministro da Educação como sendo uma fonte adicional de receita, já que estes alunos pagam propinas mais caras.

E no próximo ano letivo, abrem novos cursos?

Sim, há uma nova licenciatura em Engenharia Aeroespacial, que a Universidade de Évora vai abrir no próximo ano letivo. São 20 novas vagas para este curso que no último ano letivo teve a nota de entrada mais elevada - o último colocado na Universidade do Porto teve 19,45 numa escala até 20.

Já há calendário para as candidaturas?

Ainda não, nem sequer para as inscrições nos exames nacionais do secundário. Mas para o acesso este ano é necessário, pelo menos, duas provas de ingresso.