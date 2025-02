Quais são os países mais envelhecidos e com mais jovens na Europa?

Portugal é um país cada vez mais envelhecido e somos também um dos países da União Europeia onde a idade média da população aumentou mais, segundo dados do Eurostat.



O que indicam os dados do Eurostat sobre envelhecimento na Europa?

O envelhecimento é um problema de todo o continente europeu, e de que maneira. A 1 de janeiro do ano passado, a população estimada da União Europeia era de cerca de 450 milhões de pessoas, mais de um quinto tinham 65 anos ou mais, as crianças até aos 14 anos representavam menos de 15%. A população em idade ativa - pessoas entre os 15 e os 64 anos - era inferior a dois terços do total.

A situação tem vindo a piorar?

Sim, basta dizer que a mediana de idades já é de 44 anos e 7 meses. Significa isto que metade da população dos 27 Estados-membros tinha mais de 44,7 anos. São mais dois anos em relação a 2014. Contas feitas, segundo dados do gabinete de estatística da União Europeia, numa década a população europeia envelheceu 2,2 anos.

Em que países é que esse envelhecimento se nota mais?

A mediana subiu em todos os países da União Europeia, com exceção da Alemanha e de Malta. Mas onde aumentou mais foi em Portugal, na Eslováquia, na Grécia e em Itália. Em 10 anos a mediana de idades subiu quatro anos nestes quatro países.

Itália, Malta e Portugal - por esta ordem - são também os países com menor percentagem de crianças: nenhum chega aos 13%.

Itália e Portugal são também os países com maior percentagem de idosos.

A idade mediana em Portugal é de 47,1 anos, mais três do que a mediana da União Europeia, mas em Itália é de 48,7 anos.

E quais são os países com mais jovens?

O que tem maior percentagem de jovens é a Irlanda, onde a mediana da população está nos 39,4 anos. O que significa que metade da população irlandesa tem menos de 40 anos.

A Irlanda é também o país com maior percentagem de crianças (18,9%) e a menor percentagem de idosos (15.5%).

Malta e Alemanha vão contra a corrente e conseguiram aumentar a população mais jovem: em Malta a mediana de idade baixou 0.7 anos e na Alemanha 0.1 anos.

E estamos a falar da população natural de cada país, ou estes dados já incluem os imigrantes?

Incluem, mas há claras diferenças entre ambos os grupos: os habitantes naturais da União Europeia são dois anos mais velhos - em média - do que os têm origem noutros países. A diferença é de 45,1 para 43,1 anos, quando falamos na mediana de idades. Significa que os migrantes que vêm de fora são por norma mais novos.