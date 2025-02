Último dia para validar faturas. Como garantir o melhor reembolso no IRS?

Esta terça-feira é o último dia para validar faturas.

O Explicador Renascença dá alguns conselhos importantes.

Como garantir o melhor reembolso?

Verificar e validar faturas. Se há despesa que aparecem automaticamente nas categorias certas, outros ficam como pendentes.

É o caso de faturas de restaurantes ou de supermercados, portagens ou estacionamento.

Qual a categoria das faturas das compras de supermercado?

As faturas dos supermercados devem ser registadas nas Despesas Gerais Familiares.

No portal e-fatura, devem ser categorizadas como "Outros" num total até 250 euros com estes gastos.

Uma receita médica tem de ser associada a uma despesa de saúde. É preciso adicionar cópia da receita?

Não. Basta clicar na fatura e depois associar receita. Selecionar a opção "Alterar" e na pergunta "Tenho receita?" selecione a opção "Sim" e apresente o valor da fatura.

De seguida, é só guardar as alterações.

Por isso, convém sempre guardar a receita.

Como corrigir uma fatura registada na categoria errada?

O processo é simples. Depois de entrar na área de verificação de faturas, localize a fatura incorreta.

Clique no ícone de edição (geralmente representado por um lápis) ao lado da fatura a corrigir.

Depois, escolha a categoria correta e clique em "Guardar" ou "Atualizar" para salvar a alteração.

O que fazer se o emitente não tem atividade registada no setor indicado e eu não saber como classificar a fatura?

Caso não se consiga associar a fatura ao setor correto, há sempre a possibilidade de contactar as Finanças através do e-balcão ou do Centro de Atendimento Telefónico (707 206 707).

Há mais faturas validadas em 2025?

Há menos. Até esta manhã, tinham sido comunicados mais de mil e quatrocentos milhões de documentos. São menos cem milhões do que o total entregue no ano anterior.

De acordo com os dados publicados no portal do e-fatura, em 2024, as despesas gerais e familiares e os gastos com saúde são as que têm mais faturas com o número de contribuinte associado.