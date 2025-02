Autodeterminação de identidade de género nas escolas. Entenda a polémica

Na sexta-feira, vão estar em discussão no Parlamento de três projetos de resolução – do PSD, CDS e Chega - e ainda de uma petição .

Porquê?

Porque depois Tribunal Constitucional veio dizer que essa era uma competência da Assembleia da República.

No final de 2019, o PS, o Bloco de Esquerda e o PAN avançaram com projetos de lei para regular o acesso às casas de banho mistas. No sentido aposto, um grupo de pais, psicólogos e professores avançaram com uma petição (que reuniu 60 mil assinaturas) cujo mote era: “Não queremos que as crianças e jovens sejam obrigados a partilhar os WCs e balneários com pessoas fisicamente do sexo oposto”.

O diploma do PS acabou mesmo por ser aprovado - há pouco mais de um ano -, ainda durante a tutela do primeiro-ministro António Costa.

Então está em vigor?

Não, porque, entretanto, o Presidente da República vetou-o. Um dos motivos apresentados por Marcelo foi o facto de os pais e diretores escolares não terem sido ouvidos pelos deputados.

Como houve dissolução do Parlamento no final de 2023, o diploma do PS ficou congelado.

O que pedem os signatários da petição? E os partidos?

Os signatários da petição pedem a retirada do guia das escolas, assim como o PSD e o CDS. O Chega, por sua vez, quer que o Governo assegure condições para que os alunos não tenham de partilhar as casas de banho com pessoas que se identificam com o sexo oposto ao qual nasceram.