Quantos restaurantes portugueses integram o Guia Michelin?

É um instrumento essencial para quem procura os melhores restaurantes. O Guia Michelin.

Na gala da passada terça-feira, no Porto, oito restaurantes receberam uma estrela.

O Explicador Renascença conta tudo.

Como é que surgiu este guia?

Surgiu no início do século XX. Os irmãos André e Édouard Michelin, fundadores da empresa de pneus Michelin, criaram um guia com informações para os automobilistas, incluindo dicas sobre mecânica, hotéis e restaurantes.

A inclusão dos restaurantes foi uma estratégia para incentivar o uso de automóveis, promovendo destinos gastronómicos atraentes.

Em Portugal, as primeiras duas estrelas Michelin foram atribuídas a um restaurante do Porto, em 1936. Esse restaurante ainda hoje existe, na Rua Passos Manuel.

Quais são os critérios?

Cinco critérios: a qualidade dos ingredientes, a harmonia dos sabores, a habilidade e precisão na preparação dos pratos, a expressão da criatividade do chef em cada prato e a consistência, que é o critério mais exigente, porque requer a manutenção da qualidade e da experiência gastronómica ao longo do tempo e em todo o menu.

Esses critérios são aplicados de forma rigorosa e anónima pelos inspetores, que visitam os restaurantes várias vezes para garantir uma avaliação justa que, depois dá origem à escala: uma estrela para uma excelente cozinha, que vale a pena a paragem; duas estrelas para uma cozinha excecional, que merece um desvio e a pontuação máxima - três estrelas - uma cozinha única que justifica a viagem.

Há algum restaurante em Portugal com três?

Não, Portugal não tem nenhum restaurante com três estrelas Michelin.

Mas tem 46 estabelecimentos no guia: oito têm duas estrelas e 38 têm uma estrela.

Qual é a importância de uma estrela Michelin?

É o reconhecimento da reputação e do sucesso de um restaurante.

É, por assim dizer, o melhor cartão de visita que atrai clientes de todo o mundo.

E é, também, um guia democrático em termos económicos.

Como assim?

Porque há outras distinções no Guia Michelin. Além das estrelas, há o Bib Gourmand, que reconhece restaurantes que oferecem boa comida a preços mais acessíveis, e o Prato Michelin, que destaca restaurantes de qualidade, mas que ainda não alcançaram o nível de uma estrela.