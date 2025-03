Quer viajar para o Reino Unido? Como vai funcionar a nova autorização eletrónica?

A autorização eletrónica de viagem pretende melhorar a segurança das fronteiras do Reino Unido e permitir um maior controlo e supervisão das pessoas que entram no país.

No entanto, a partir do próximo mês passa a ser necessário solicitar este novo documento.

Apesar de o Reino Unido ter saído da União Europeia até agora não era preciso mais nada para além do passaporte para os cidadãos europeus entrarem no país.

A partir de 2 de abril quem tem passaporte português só entra no Reino Unido com uma autorização eletrónica de viagem .

No explicador desta tarde vamos falar de um novo requisito – obrigatório – para quem viaja para Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

Trata-se de um documento eletrónico, uma autorização para viagens curtas que é válido durante dois anos (ou até o passaporte expirar, se tal acontecer antes do ETA).

Quem deve pedir a emissão?

O documento é exigido para todos – incluindo bebés e crianças - independentemente do modo de transporte utilizado, quer se chegue num voo (num navio, por exemplo, como parte de um cruzeiro), ou por terra (através do túnel ferroviário que liga a Grã-Bretanha a França).

Onde é que se pede esta autorização?

Pede-se através do site www.gov.uk ou da aplicação oficial do governo britânico.

É preciso uma fotografia do requerente, outra do passaporte, preencher as informações necessárias - que incluem nome, data de nascimento, detalhes do passaporte, detalhes do emprego, endereço residencial e informações de contacto - e responder a uma série de perguntas sobre segurança.

Depois é só pagar as tais 10 libras, o que pode ser feito através cartão de crédito ou de débito, Apple Pay ou Google Pay.

Isto tudo demora cerca de 20 minutos. Quando estiver tudo preenchido recebe a confirmação por mail.

A resposta é imediata?

Não. Geralmente são necessários três dias para processar um pedido de ETA, mas o melhor é não arriscar e pedir com antecedência. O Reino Unido sugere 4 semanas antes da viagem.