“Água que Une". Que estratégia é esta apresentada por Montenegro?

O governo apresentou a estratégia “Água que Une”, um plano para combater a falta de água no país. Antes de falarmos do plano, qual é o cenário atual? Há um problema de falta de água?

Quase todas as bacias hidrográficas têm escassez de água. A única exceção verifica-se no norte do país, sobretudo no Alto Minho. De acordo com dados do Ministério do Ambiente, as restantes bacias têm escassez de água, sendo que o cenário mais dramático verifica-se no Alentejo e Algarve

É mesmo um problema de falta de água ou de mau aproveitamento?

A ideia de falta de água é contrariada pelo primeiro-ministro. Luis Montenegro apresentou a nova estratégia e considera que o país não tem falta de água, mas que, pelo contrário, há um problema de capacidade gestão. O primeiro-ministro sublinha que o país só utiliza 10% da disponibilidade de água e que há um elevado nível de desperdício.

Então qual é a estratégia para combater esse desperdício?

A estratégia denominada Água que Une” contempla 300 medidas a desenvolver ao longo de 15 anos, mas o principal objetivo e garantir um maior aproveitamento das águas residuais. O plano prevê a produção de 116 hectómetros cúbicos em mais de trezentas Estações de Águas Residuais até 2040. Prevê-se um enorme esforço de reaproveitamento da água.

Prevê ainda a construção de novas barragens. O projecto de maior dimensão é o da Barragem do Alvito, no rio Ocreza.

O sector da agricultura é frequentemente acusado de desperdício. Há alguma medida específica neste domínio?

Sobretudo para o Alentejo e Algarve, o Governo prevê a modernização do aproveitamento hidroagrícola de Mira e do Alvor.

Quanto é que tudo isto vai custar?

A estimativa é a de um custo de cinco mil milhões de euros até 2030.

Mas com a crise política e a iminente queda do Governo, este plano não corre o risco de ficar no papel?

É a grande dúvida. Tudo depende do resultado da moção de confiança que vai ser debatida e votada esta terça-feira e, em caso de rejeição, tudo dependerá do resultado das eleições. Por isso, ão há uma resposta clara para essa pergunta.