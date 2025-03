Marcelo diz que economia "anda por si". É mesmo assim?

O Presidente da República diz que "a economia anda por si" e que será imune à crise política.

Há razões para tanto otimismo? O Explicador Renascença procura descobrir.

Qual é o estado da economia portuguesa?

De acordo com o INE, o PIB cresceu 1,9% em 2024.

É um sinal de crescimento ad economia num valor que supera a maioria das projeções de instituições nacionais e internacionais e até a do Governo, que previa um crescimento de 1,8% para o ano passado.

Como está Portugal comparado com a Europa?

No que diz respeito ao crescimento da economia estamos melhor, é um facto, apesar de 1,9% não ser um crescimento muito significativo.

A taxa de crescimento na UE é de 0,8%, mas esta média explica-se pelo facto de a Alemanha estar em dificuldades e em queda pelo segundo ano consecutivo.

Em 2024, caiu 0,2%, o que influencia o número global da UE.

O que contribui para Portugal ter bom desempenho?

O consumo das famílias foi o motor do crescimento da economia nacional no ano passado.

Ou seja, globalmente os portugueses estão a consumir mais porque terão mais dinheiro no bolos.

É, de acordo com o INE, o principal fator de evolução positiva da economia

Os salários melhoraram assim tanto?

Todos sabemos que houve uma ligeira diminuição dos impostos cobrados sobre o rendimento, e os dados relativos ao último trimestre de 2024, mostram o salário médio bruto aumentou 5,9%, para 1777 euros.

Agora, dados recentes do Banco de Portugal, citados pelo "Jornal de Negócios", mostram que nos últimos sete anos aumentou globalmente em 54% o número de novos contratos tende por base o salário mínimo.

Ou seja, a queda do desemprego é acompanhada por um maior número de empregados com o salário mínimo, com rendimento baixo.