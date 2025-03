Famosos queixam-se de burla. Quem é Manuel Santana Lopes?

Há famosos que se queixam de terem sido burlados. O caso foi conhecido na semana passada. Em causa está um alegado desvio de cerca de 300 mil euros e no centro da polémica está Manuel Santana Lopes.

Tem alguma coisa a ver com o antigo primeiro-ministro?

Sim. Manuel Santana Lopes é sobrinho de Pedro Santana Lopes. É filho de Paulo Santana Lopes que, em 2016, foi detido juntamente com o antigo empresário de futebolistas, José Veiga, no âmbito do processo Rota do Atlântico, por suspeitas de corrupção no comércio internacional.

Manuel Santana Lopes é profissional de relações públicas. Desde 2022, era chefe de operações da Notable, uma agência de consultadoria de famosos que tem como clientes, entre outros, Cristina Ferreira, João Baião; os atores Rita Pereira e Pedro Teixeira; Tiago Teotónio Pereira e Carolina Patrocínio. Estes dois últimos é que foram vítimas de burla por parte de Manuel Santana Lopes.

Em que consistiu essa burla?

Consistiu no desvio de, pelo menos, 300 mil euros de comissões que se destinavam a Tiago Teotónio Pereira e Carolina Patrocínio. De acordo com a SIC, Manuel Santana Lopes estaria a desviar para as suas contas pessoais parte do dinheiro que as marcas pagavam à agência, mas que nunca chegavam às mãos dos agenciados. De resto, o sobrinho do antigo primeiro-ministro terá mesmo criado um email falso, usurpando a identidade de Gonçalo Uva, marido de Carolina Patrocínio, para enviar para a sua conta bancária pessoal um montante de faturas destinadas à apresentadora.

Como foi descoberto o desvio de dinheiro?

A primeira a dar conta foi Carolina Patrocínio, que detetou inconformidades entre faturação e receitas relativas a 2024. Os contabilistas da apresentadora descobriram que essas falhas estavam ligadas a Manuel Santana Lopes, o que acabou também por ser confirmado numa auditoria interna da Notable. Num primeiro momento, o sobrinho de Santana Lopes ainda negou o envolvimento no caso, mas acabou por confessar a burla.

Ainda está em funções na Notable?

Não. Após a descoberta do caso, Manuel Santana Lopes desativou sua conta no Instagram e cessou imediatamente as suas funções na Notable. A agência já assumiu a intenção de devolver as quantias desviadas aos seus clientes.

Quais as consequências legais para Manuel Santana Lopes?

Há, pelo menos, dois crimes em causa: burla qualificada e crime de falsidade informática, uma vez que Manuel Santana Lopes criou emails falsos para receber dinheiro indevidamente.

Cada crime de burla qualificada tem uma moldura penal até oito anos de prisão. No crime de falsidade informática, a pena máxima é de cinco anos de prisão.

E os lesados, Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira, já fizeram saber que vão avançar com queixas no Ministério Público.