Quando vai parar de chover?

O que podemos esperar da depressão Martinho?

Esta nova depressão, que se desloca desde o Atlântico Norte, vai trazer chuva forte e persistente acompanhada por vento, com rajadas que podem ir até aos 120 quilómetros por hora.

De acordo com Maria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), poderão ocorrer fenómenos extremos de vento, como tornados, porque “parecem estar reunidas algumas condições que levam a crer, que poderão ocorrer, não são de descartar” nas zonas centro e sul.

A situação mais crítica, de acordo com as previsões, deve ocorrer entre as 21 horas da noite na quarta-feira e as seis da manhã de quinta-feira, especialmente nas regiões do centro e do sul.

Este ano tem chovido mais no sul do território?

Sim. À Renascença, o climatologista Mário Marques disse que as estações meteorológicas a sul do Tejo, desde 1 de fevereiro, registaram valores muito acima da média, algumas delas mais do dobro do que é habitual para esta época do ano.

Enquanto a norte do Tejo, registaram precipitação, entre 10 a 20% abaixo da média.

Está a chover mais do que é habitual para a época do ano?

Sim. De acordo com os dados enviados à Renascença pelo IPMA, “em relação à normal climatológica (1991-2020), o valor para o mês de março é de 77,4mm, sendo que, até ao dia 17 de março precipitou 144% do normal (111 mm)”.

O IPMA acrescenta que “o março mais chuvoso deste século, ocorreu no ano de 2001, no qual foi registada uma média de 273,8mm, seguido por 2018, com 272,1mm”.