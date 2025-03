Portugueses gastaram 70 milhões por dia em apostas online em 2024. Estamos a gastar mais?

70 milhões de euros por dia: foi quanto os portugueses gastaram em apostas online no ano passado. E o Estado arrecadou mais de 300 milhões em impostos. É o que revelam os dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

Estamos a gastar mais nas apostas online?

Sim. Aliás, estes 70 milhões por dia em gastos com jogo online é um recorde. No ano passado, o lucro dos operadores foi 1,1 mil milhões de euros, mais 31% do que em 2023.

O que se traduziu em mais de 300 milhões em impostos. Só nos últimos três meses de 2024, o Estado arrecadou mais de 89 milhões. São indicadores que apontam para um crescimento desta indústria.

Ou seja, há mais apostas. Isso significa que há mais apostadores?

Não necessariamente. Portugal tem mais de quatro milhões e meio de jogadores online registados em plataformas legais.

Mas o número de novos registos de jogadores diminuiu ligeiramente no ano passado. Menos 5% do que em 2023.

O que houve, isso sim, foi um aumento dos valores investidos pelos apostadores que já estavam registados.

Outro dado a reter: aumentou o número de jogadores autoexcluídos das aplicações de apostas.