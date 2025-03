A depressão Martinho provocou estragos pelo país. Quem é que paga os prejuízos?

O mau tempo dos últimos dias causou prejuízos um pouco por todo o país. Estádios de futebol parcialmente destruídos, estruturas que se soltaram por causa do vento, carros esmagados devido à queda de árvores.

Afinal, quem é que paga os prejuízos do mau tempo?

Se as árvores ou as infraestruturas responsáveis pelos estragos estiverem na via pública, a primeira medida é notificar a respetiva câmara municipal, informando-a sobre os danos, apresentando provas, como, por exemplo, fotografias dos estragos e do local onde isso aconteceu.

Caberá depois ao município investigar as circunstâncias, pois pode assumir essa responsabilidade. Mas pode, também, haver casos em que essa responsabilidade é transferida para as companhias de seguros, o que pode fazer com que o processo demore mais algum tempo, por causa do trabalho de peritagem que é necessário nestes casos.

Quanto tempo mais ou menos?

Varia, mas, normalmente, demora entre um e seis meses. Em alguns casos, pode ser necessário ir a tribunal, sobretudo se o processo se arrastar no tempo.