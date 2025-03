Explicador. Está a pagar demasiado pela eletricidade? O que diz a ERSE?

A sua fatura de energia está a pesar no orçamento? Costuma procurar as ofertas mais baratas? No Explicador Renascença desta segunda-feira, mostramos-lhe como pode poupar nas contas da luz e do gás, com base nos dados mais recentes da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Como podem os consumidores reduzir custos?

Para poupar, é essencial comparar os tarifários disponíveis. A ERSE pode ser uma ajuda importante nesse processo.

Hoje mesmo, foram divulgados os boletins com as ofertas comerciais do primeiro trimestre do ano — um referente à eletricidade, outro ao gás. Esses boletins ajudam a perceber, por exemplo, se vale a pena mudar para o mercado liberalizado.

Comecemos pela eletricidade. O que revela a ERSE?

No que toca à eletricidade, quem optar pelo mercado liberalizado, em vez da tarifa regulada, pode conseguir uma poupança relevante ao longo do ano.

Segundo a ERSE, um casal sem filhos pode poupar até 48 euros anuais se escolher a oferta mais barata. Já uma família numerosa, com quatro filhos e maior consumo, pode poupar até 224 euros por ano.

Mas existem muitas empresas com ofertas abaixo da tarifa regulada?

Sim. De acordo com a ERSE, entre os 24 comercializadores de eletricidade presentes no mercado, mais de metade apresenta preços inferiores à tarifa regulada.

No caso das chamadas ofertas duais — que incluem eletricidade e gás —, três dos oito comercializadores também praticam preços mais baixos do que a tarifa regulada.

E no caso do gás? Qual dos mercados apresenta os preços mais vantajosos?

Neste caso, o mercado regulado continua a ser o mais competitivo. A ERSE refere que, entre as dez empresas do mercado, nenhuma apresenta preços inferiores à tarifa regulada.

Mas ainda é possível regressar ao mercado regulado?

Era esse o objetivo inicial. No entanto, em 2022, com a escalada dos preços da energia motivada pela guerra na Ucrânia, o Governo aprovou um decreto-lei que permite aos consumidores regressar ao mercado regulado de gás natural — que, segundo a ERSE, continua a ser mais vantajoso.

Comparar tarifas parece essencial. Existe uma forma simples de o fazer?

Sim, no site da ERSE está disponível um simulador de preços de energia. É uma ferramenta que permite comparar todas as ofertas comerciais de eletricidade e gás natural existentes no mercado.

São centenas: na eletricidade, há 256 ofertas comerciais; no gás natural, 58. As tarifas variam conforme os serviços associados, o tipo de tarifário, entre outros fatores.

A ERSE recomenda que o simulador seja utilizado, pelo menos, duas vezes por ano. Para uma simulação eficaz, convém ter uma fatura consigo e introduzir os dados relativos ao consumo e à potência contratada. Assim, é possível identificar a oferta mais adequada ao seu caso.