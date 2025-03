O que significam os emojis usados pelos jovens?

A PSP lançou um alerta sobre o duplo significado de alguns emojis utilizados pelos jovens portugueses. Porquê?

O apelo é claro: os pais devem estar atentos às atividades digitais dos filhos, sobretudo nas conversas online, onde os emojis podem assumir significados ocultos.

A polícia identifica riscos acrescidos quando estes símbolos são usados em contextos de teor sexual ou relacionados com consumo e tráfico de drogas.

Muitas vezes não se sabe quem está do outro lado do ecrã.

Exatamente. A PSP pede especial atenção ao uso de determinados emojis em conversas com desconhecidos — seja em chats, aplicações de encontros ou plataformas de jogos online. O risco é que os mais jovens possam estar a interagir com adultos mal-intencionados, que procuram ganhar a sua confiança e, por vezes, marcar encontros presenciais. A isto chama-se grooming — ou aliciamento sexual.

Que símbolos são esses?

Há vários exemplos. Alguns emojis representam órgãos sexuais — como a beringela, associada ao órgão masculino, ou a flor, associada ao feminino. Outros símbolos como a melancia, a bola de basquetebol ou as cerejas são usados para referir partes do corpo. E há ainda aqueles que sugerem conteúdo erótico. É aqui que entra outra palavra inglesa: sexting.

Sexting? O que é isso?

Sexting resulta da junção das palavras sex e texting, ou seja, o envio de mensagens com conteúdo sexual. Neste contexto, símbolos como a cobra, o martelo, o foguetão ou o pêssego assumem um claro caráter erótico.



E o coração vermelho tem também um significado oculto?

Sim, pode estar associado ao consumo de drogas, mais concretamente ao ecstasy. Mas não é o único: o "X" vermelho ou a cara com um cérebro envolto em fumo também são usados com o mesmo significado. Há outros emojis associados a diferentes drogas: o boneco de neve, à cocaína; o trevo de quatro folhas, à cannabis. E há símbolos usados por traficantes: o maço de notas, a coroa de rei, ou a cara com cifrões nos olhos e na língua.

Este uso de emojis relacionados com drogas está generalizado entre os mais novos?

De acordo com a PSP, ainda não é uma prática muito comum no meio escolar. Mas as autoridades têm promovido ações de sensibilização nas escolas e pedem aos pais que estejam atentos ao comportamento dos filhos na Internet. Até porque as agressões entre jovens têm vindo a aumentar, e o ambiente digital tem responsabilidades nesse crescimento. O bullying, por exemplo, ganha uma dimensão muito maior nas redes sociais.