Tabletes de chocolate do Dubai a mais de 60 euros na Vinted ou OLX. Isto é legal?

Pode uma tablete de chocolate custar mais de 60 euros? Pode parecer uma pergunta descabida, mas está a acontecer. Em poucos dias, o Chocolate do Dubai tornou-se um fenómeno viral e até já está a ser revendido em plataformas digitais, como a Vinted ou o OLX.

Isto é legal?

A resposta pode ser surpreendente, mas a verdade é que não há nada de ilegal, porque este produto é colocado à venda por um preço meramente indicativo.

Não sendo um produto de primeira necessidade, o preço não é fixado administrativamente. Portanto, não há nada na lei que imponha um teto no preço de venda. Mesmo que exista, da parte de quem está a vender nas plataformas digitais, a intenção de lucrar com isso.

Mas isso não é especulação?

Pode parecer, mas não. Neste caso, e porque este chocolate - como qualquer outro - não é um produto de primeira necessidade - a revenda a valores eventualmente exorbitantes não constitui infração.

De resto, tanto a Vinted como a OLX funcionam como meros intermediários em que é o próprio vendedor quem fixa o preço a que quer comercializar determinado produto, seja ele um casaco, um par de sapatos, uma bicicleta, um telemóvel, ou uma tablete de chocolate.

Para todos estes produtos, o princípio é o mesmo: é o mercado a funcionar. O vendedor estabelece um preço e o cliente só compra se quiser.

Mas como é que o Chocolate do Dubai se tornou viral?

É o poder das redes sociais que, em pouco mais de uma semana, foram invadidas por um chocolate - que podia ser apenas isso, algo diferente daquilo a que estamos habituados - mas que se tornou um caso de estudo.

O chocolate do Dubai é uma barra de chocolate recheada com creme de pistáchio e kadaif, uma massa tradicionalmente usada em doces do Médio Oriente. Tornou-se viral no final de 2023, quando uma influencer digital publicou um vídeo no TikTok a provar o chocolate. E aí está a explicação para a popularidade deste produto que tem levado a uma corrida nos supermercados.