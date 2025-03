Por que está a subir tanto o preço dos ovos?

Como tem sido a subida de preço dos ovos?

Desde a semana passada, o preço médio de meia dúzia de ovos aumentou 21%, ultrapassando os dois euros.

De acordo com dados da DECO Proteste, o valor passou de 1,70€ para 2,05€. Os ovos são, neste momento, o produto com maior aumento de preço entre os 63 bens essenciais monitorizados semanalmente pela associação de defesa do consumidor. Desde janeiro, o preço dos ovos subiu 44 cêntimos. Se recuarmos até ao início de 2022, o aumento é ainda mais expressivo: em três anos, praticamente duplicaram de preço.

Os preços vão continuar a subir?

Segundo os operadores do setor, sim. As perspetivas apontam para novas subidas no curto prazo, o que terá impacto direto no orçamento dos consumidores. A tendência é agravada pela proximidade da Páscoa, altura em que o consumo de ovos aumenta habitualmente cerca de 10%, pressionando ainda mais os preços.

Porque é que os preços estão a subir tanto?

A principal explicação está na lei da oferta e da procura. Há mais procura nesta altura do ano, mas também uma quebra significativa na oferta. Especialistas falam já numa “crise global dos ovos”. A produção está a diminuir em vários países, devido a surtos de gripe das aves.

Gripe das aves. O que está a acontecer?

Os Estados Unidos são um dos países mais afetados. Desde 2022, o país teve de abater cerca de 170 milhões de galinhas, perus e outras aves por causa da gripe das aves, o que reduziu drasticamente a produção de ovos. Como consequência, os preços dispararam: uma dúzia de ovos custa atualmente cerca de 6,50€, mais 50% do que em Portugal.

Como estão os Estados Unidos a reagir à escassez?

Estão a recorrer à importação. Em 2024, as importações de ovos quase duplicaram. O Brasil, a Turquia e a Coreia do Sul são os principais fornecedores, mas os Estados Unidos estão a procurar novos mercados.

Segundo a agência Bloomberg, o objetivo é importar entre 70 a 100 milhões de ovos por mês. As embaixadas norte-americanas estão a contactar vários países, incluindo Portugal, para garantir novos fornecedores.