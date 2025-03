O que está em causa na "guerra" entre Pedro Proença e Fernando Gomes?

A Federação Portuguesa de Futebol pediu, esta segunda-feira, uma audiência com caráter de urgência ao Governo. Em causa, está uma "guerra" entre Pedro Proença, atual presidente do organismo, e Fernando Gomes, seu antecessor e atual presidente do Comité Olímpico de Portugal.

O que está em causa?

Os dois dirigentes estão de costas voltadas devido às eleições para o Comité Executivo da UEFA.

Pedro Proença escreveu uma carta à UEFA a garantir que Fernando Gomes, que agora está à frente do COP, apoiava a sua candidatura. Mas Gomes enviou uma segunda missiva, para os representantes máximos da UEFA e os presidentes das 55 federações-membro, a negar qualquer apoio ao seu sucessor. E acusou Proença de querer destruir o legado deixado pela anterior direção.

Como reagiu Pedro Proença?

O novo presidente da FPF considerou "gravíssimas" as declarações de Fernando Gomes, que até foi quem apresentou Proença à UEFA como o nome português para a corrida ao Comité Executivo.

Com isto, Proença convocou uma reunião de urgência da Direção da Federação, que teve lugar esta manhã.

Saiu daí alguma decisão?

Para começar, a FPF pediu uma audiência "com caráter de urgência" ao Governo, para avaliar o impacto desta polémica nas candidaturas de Portugal à organização do Euro 2029 feminino e do Mundial 2030 masculino, este em conjunto com Espanha e Marrocos.

A direção de Pedro Proença destaca a importância de o futebol português continuar representado no Comité Executivo da UEFA. E considera que com esta tomada de posição de Fernando Gomes a candidatura do novo presidente da FPF fica "seriamente comprometida".

Uma situação que "dificilmente será reversível em tempo útil", alertou em comunicado, a Federação, que também vai enciar uma exposição ao Conselho de Ética do Comité Olímpico de Portugal para "avaliação da atuação" de Fernando Gomes.

Fernando Gomes e o COP já reagiram?

Ainda não, mas vários clubes sim. Sporting de Braga, Gil Vicente, Arouca e Famalicão mostram-se preocupados com esta "guerra" entre Pedro Proença e Fernando Gomes.

O Sporting "acompanha com grande preocupação" a situação. O FC Porto exige esclarecimentos sobre este "grave incidente".

De qualquer forma, a FPF, que agradece o apoio público de diversos "agentes do futebol português", mantém-se empenhada no objetivo de ter um representante nacional no Comité Executivo da UEFA. As eleições estão marcadas para quinta-feira.