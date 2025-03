Prazo para verificar deduções no IRS termina esta segunda-feira. O que devo saber?

Para garantir o melhor reembolso, até à meia-noite desta segunda-feira pode consultar o Portal das Finanças e verificar os montantes globais que lhe foram atribuídos para dedução do IRS.

O que pode ser consultado?

Rendas e juros do crédito à habitação e, por exemplo, as despesas não comparticipadas pelas seguradoras e que eram dados indisponíveis para consulta no porta e fatura até fevereiro.

No que diz respeito a seguros, falamos de despesas referentes a prémios de seguros de saúde. Importa verificar se esses valores já estão contabilizados como despesas de saúde.

E se não estiverem ainda como gastos em saúde, o que devemos fazer?

É possível inserir essas despesas mais tarde durante a entrega da declaração de IRS que começa a 1 de abril. Para isso é importante não aceitar qualquer proposta de IRS automático nem a importação automática de todos os montantes previstos no e-fatura.

Se no e-fatura estiver tudo correto, temos de fazer alguma coisa?

Não. Aí, no momento da entrega da declaração de IRS, já estará tudo contabilizado nas despesas dedutíveis. Os contribuintes podem, então, importar automaticamente os dados do portal e-fatura quando estiver a preencher o anexo H, que é onde se declaram as deduções à coleta, como despesas com saúde, educação e imóveis.

E se verificarmos que há valores errados?

Se esse for o cenário nas despesas de educação, saúde, imóveis e lares, é necessário aguardar pelo momento da entrega de IRS e rejeitar a importação automática dos dados previstos no e-fatura.

E, nesse caso, qual é o procedimento?

Nesse momento basta selecionar a opção “Sim” no quadro 6C do anexo H. Depois é necessário preencher os valores finais de cada elemento do agregado familiar, mesmo que alguns estejam já bem preenchidos

O que mais podemos e devemos fazer esta segunda-feira?

Garantir que o IBAN está correto. Pode acontecer a quem por uma razão ou outra mudou de conta, não ter atualizado o IBAN no Portal das Finanças. Basta verificar na secção “a minha área” e atualizar caso esteja errado.