Meta AI. Para que serve a nova inteligência artificial para smartphone?

Chegou mais uma forma de Inteligência Artificial aos utilizadores de smartphones. A função encontra-se disponível também em Portugal no Instagram e no Whatsapp.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é o novo círculo azul no WhatsApp?



É mais uma forma de Inteligência Artificial que ficou disponível para os utilizadores de smartphones.

A Meta tinha anunciado no passado dia 20 de março a chegada da sua inteligência artificial - a Meta AI - a 41 países europeus e agora, depois de algumas atualizações, a função encontra-se disponível também em Portugal, no Instagram e no WhatsApp.

Como funciona?

Quando se clica no ícone ou no novo contacto já presente com o nome do LLM (Large Language Model), abre-se a inteligência artificial que, no momento, funciona apenas como um chatbot tal como, por exemplo, o ChatGPT da Open AI ou o Gemini do Google.

É possível conversar com a Meta AI?

Sim. Pode-se conversar com a Inteligência Artificial da Meta para obter alguma informação, pedir sugestões ou mandar executar tarefas.

Conforme a Inteligência Artificial vai sendo usada, ela adapta-se às preferências do utilizador, entregando respostas cada vez mais personalizadas.

E tem outras funcionalidades?

Sim. Também se pode usar o LLM numa conversa privada ou de grupo, digitando “@meta ai” para a ativar nesses contextos.

Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, na Europa o serviço de inteligência artificial não gerar nem edita imagens.

É possível apagar?

Não! A função está integrada nas aplicações e não pode ser desativada.