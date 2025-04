Se comprar um carro velho e barato, posso ganhar 4 mil euros na compra de um elétrico?

Já está em vigor a campanha de incentivo à compra de carros elétricos e há possibilidades que podem surpreender. Primeiro, importa recordar o que está previsto.

Quais são as condições para garantir os incentivos?

Os condutores particulares vão poder usufruir de um incentivo de quatro mil euros no momento da compra de um automóvel novo até 38 mil euros ou 55 mil, neste caso, para carros com mais de cinco lugares. No entanto, esse incentivo só é aplicado se o condutor entregar um veículo a combustão com mais de dez anos para abate, e desde que cumpra com os requisitos definidos pelo Fundo Ambiental.

Que requisitos são esses?

Para além do carro para abate ter obrigatoriamente mais de dez anos de existência, tem de estar em nome da pessoa que pretende adquirir um veículo elétrico nas condições oferecidas pelo Fundo Ambiental.

E esse carro para abate tem de estar no nome da pessoa há quanto tempo?

Não existe período de permanência, até pode ser um carro comprado no dia anterior, só tem de ter mais de dez anos de circulação e ter o abate como finalidade.

De acordo com o Fundo Ambiental, citado pelo Jornal de Negócios, caiu a regra de que o veículo para abate tem de estar há mais de um ano em nome de quem pretende o benefício na compra do elétrico

Então podemos comprar um carro velho de muito baixo custo num dia, e logo a seguir ter um benefício até quatro mil euros?

Aparentemente sim. Isso mesmo deixa entender o Fundo Ambiental citado pelo Jornal de Negócios.

Contactado pelo mesmo jornal, o ministério dos transportes não faz comentários. Ou seja, quem não tiver neste momento um carro para abate pode tentar encontrar um de baixo custo para garantir o incentivo na aquisição de um elétrico.

E pode compensar?

Fazendo uma pesquisa nos sites especializados em venda de veículos e não só, até mesmo nas plataformas comuns de vendas, é possível ver viatura antigas com um custo a rondar os 200 euros, por exemplo. Se o registo de uma viatura custa cerca de 55 euros, o custo total será de 255. Se esse carro for entregue na compra de um elétrico, haverá um benefício de mais de 3.700 euros.

E o processo é rápido?

As candidaturas aos incentivos na compra de um elétrico são validadas por ordem de submissão. Depois haverá um prazo de 30 dias em que a candidatura é validade ou excluída e, se validade, verifica-se se são necessários documentos e esclarecimentos adicionais. O pagamento será feito até 30 dias após a validação. Ou seja, o processo pode demorar até dois meses.