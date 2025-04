Viagens de finalistas: o que devem pais e filhos combinar antes da partida?

O que deve ficar combinado entre pais e filhos antes da viagem?

É importante que os pais saibam, com antecedência, onde os filhos vão ficar hospedados, incluindo o nome do alojamento, contactos e localização exata. Devem também conhecer os amigos mais próximos que participam na viagem e confirmar se há adultos responsáveis, como professores. É recomendável recolher os contactos telefónicos dessas pessoas. Durante a estadia, os estudantes devem manter contacto regular com a família, informando sobre as suas atividades e deslocações.

Que cuidados devem ter os jovens em locais desconhecidos?

A PSP aconselha que as deslocações sejam feitas em grupo, especialmente à noite ou em zonas mal iluminadas e desconhecidas. É essencial redobrar a atenção em locais muito movimentados e nunca perder de vista os bens pessoais.

Quais são as principais recomendações para a ida a bares e discotecas?

A PSP alerta para o risco associado ao consumo de bebidas em locais públicos. Os jovens devem manter sempre o copo à vista, desde que a bebida é preparada até ao final, e nunca aceitar bebidas ou qualquer outro produto de desconhecidos. A polícia reforça o alerta para o perigo da chamada "droga da violação", que pode ser utilizada para alterar o estado de consciência das vítimas.

Há conselhos específicos quanto aos amigos e ao transporte de bagagem?

A PSP recomenda que os jovens não aceitem transportar objetos ou sacos de colegas na sua bagagem, uma vez que não podem garantir o conteúdo desses volumes. Durante estes dias, há operações de fiscalização em curso, pelo que é essencial prevenir eventuais responsabilidades legais.

Quantas ações de sensibilização foram feitas antes das viagens?

Antes do arranque das viagens de finalistas, a PSP realizou mais de 230 ações de sensibilização em escolas portuguesas, envolvendo mais de oito mil alunos. Estas ações são habituais nesta altura do ano e visam prevenir incidentes relacionados com o consumo excessivo de álcool e droga, cujas ocorrências se registam sobretudo em Espanha.

Mantém-se a cooperação entre as polícias portuguesa e espanhola?

A cooperação entre as forças de segurança dos dois países mantém-se. É habitual agentes da PSP estarem presentes nos destinos mais procurados pelos estudantes portugueses, como parte do esforço conjunto para garantir a segurança durante as viagens.