Posso votar se for de férias? Há perigo de confusão entre AD e ADN?

As eleições legislativas antecipadas são no dia 18 de maio e já são conhecidas as datas para o voto em mobilidade ou por antecipação, assim como as regras e a ordem em que os partidos políticos vão aparecer nos boletins de voto.

As listas com os resultados dos sorteios nos 22 círculos eleitorais foram publicadas esta quarta-feira pela Comissão Nacional de Eleições, com o sorteio a servir para ordenar os partidos e coligações nos boletins de voto das legislativas de 18 de maio.

Em que local se realizaram os sorteios?

Os sorteios foram feitos nos tribunais onde as candidaturas foram apresentadas, em cada círculo eleitoral e, por isso, ditaram ordens diferentes nos boletins de voto.

Os círculos eleitorais correspondem aos 18 distritos, mais os arquipélagos da Madeira e dos Açores e ainda aos eleitores que estão na Europa e Fora da Europa.

De destacar que nestas eleições apresentam-se 20 forças políticas, mas nem todas concorrem a todos os círculos eleitorais.

Quais são os círculos eleitorais onde concorrem mais partidos?

Em Lisboa, no Porto, em Setúbal e nos círculos eleitorais da Europa e Fora da Europa. Nestes círculos, os boletins de voto apresentam 18 partidos e coligações.

Já Bragança, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu e os Açores têm os boletins de voto com menos partidos, apenas 13 se apresentam a eleições.

PAULO

Porque há partidos com letra maiúscula e outros com letra minúscula?

Isso tem a ver com a forma como os partidos se registaram no Tribunal Constitucional. O mesmo tribunal depois verifica se as siglas e denominações dos partidos que aceitou são as mesmas que estão nos boletins de voto.

Há perigo de uma confusão entre AD e ADN?

Para este ano há mudanças, porque a AD deixou o PPM de fora da sua coligação e teve de mudar de nome. Assim, já não aparece como Aliança Democrática. Agora é: AD - Coligação PSD/CDS.

Fica, assim, mais clara a distinção com o ADN - Alternativa Democrática Nacional.

No dia 18 de maio é possível votar em mobilidade dentro do país?

Não, ao contrário do que aconteceu nas eleições europeias do ano passado, agora não vai ser possível votar em mobilidade, no próprio dia das eleições.

O que devem fazer os eleitores para conseguirem votar?

Podem votar antecipadamente, no domingo anterior, ou seja, a 11 de maio. As inscrições podem ser feitas entre 4 e 8 de maio no Portal do Eleitor. No pedido é preciso indicar a mesa de voto onde pretende votar antecipadamente. Só a 11 de maio se pode votar onde se quiser, ou seja, em mobilidade.

Quem estiver no estrangeiro, de férias, não pode votar em mobilidade?

Não, não pode. O voto em mobilidade no estrangeiro destina-se apenas a quem esteja a trabalhar, a estudar ou se estiver em tratamento hospitalar….Neste caso podem votar entre os dias 6 e 8 de maio nos locais determinados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.