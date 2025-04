Já esgotaram os apoios de 2025 para veículos e bicicletas elétricas?

Quantas candidaturas foram submetidas e quantas foram pagas em 2024?

Em 2024 foram submetidas quase 9 mil candidaturas para apoios à compra de veículos e bicicletas elétricas.

De acordo com dados do Ministério do Ambiente enviados ao “Jornal de Notícias”, até agora foram avaliadas 6.179 candidaturas e apenas 3.207 tiveram o pagamento efetuado. Isto significa que menos de metade das candidaturas receberam o apoio, e muitas nem sequer foram ainda avaliadas, apesar de o prazo para submissão ter terminado no final de dezembro de 2024.

Fonte oficial do Ministério do Ambiente garantiu à Renascença que, na quarta-feira, 16 de abril, serão feitos mais 1.600 pagamentos.

O que aconteceu com as candidaturas de 2025?

As candidaturas para os apoios de 2025 esgotaram em apenas três dias.

Apesar de a verba disponível ser limitada e sujeita a regras específicas, a elevada procura fez com que o processo fechasse rapidamente, levantando preocupações sobre a capacidade de resposta do sistema, sobretudo quando os apoios do ano anterior ainda não foram completamente atribuídos.

Que tipo de apoios estão disponíveis?

Os apoios visam incentivar a mobilidade elétrica, abrangendo a compra de carros elétricos, bicicletas com bateria e carregadores domésticos.

No caso dos carros elétricos, quem adquiriu um veículo novo em 2024 com um custo até 38.500 euros e viu a sua candidatura aprovada, tem direito a um apoio de 4 mil euros.

Para as bicicletas elétricas, o Estado comparticipa até metade do valor da compra. Os limites variam consoante o tipo de bicicleta: o apoio pode ir até 1.500 euros, 1.000 euros ou 500 euros.

Existem ainda apoios à compra de carregadores elétricos para instalar em casa. No entanto, segundo o “Jornal de Notícias”, até ao momento ainda não foi avaliada qualquer candidatura a este tipo de apoio.