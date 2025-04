Tem até 27 de maio para recusar utilização dos seus dados pela Meta AI. Mas que dados?

Os utilizadores europeus das plataformas da Meta têm até 27 de maio para decidir se permitem ou não que os seus dados sejam utilizados pela empresa para treinar modelos de Inteligência Artificial.

Que tipo de dados?

Todos os conteúdos públicos dos utilizadores. Isto inclui textos, comentários, fotografias e interações em aplicações como o Facebook, o Messenger ou o Instagram.

Incluindo as interações com aquele círculo azul que aparece no WhatsApp e no Messenger?

Sim, incluindo essas. Esse círculo azul é, na verdade, um robot de Inteligência Artificial lançado no final de março e que funciona como o ChatGPT ou o Gemini do Google. Q

ualquer interação ou pedido de tarefa que um utilizador faça nesse chatbot pode ser utilizado pela Meta no seu modelo de IA generativa.

Que dados ou informações é que continuam protegidas?

Todas as mensagens e as interações no WhatsApp, independentemente de preencher ou não o formulário de autoexclusão.

Porquê? Porque as comunicações no WhatsApp já estão encriptadas por defeito. Significa isto que não são rastreáveis por quaisquer entidades, nem sequer pela própria Meta.

Então, o que é que as pessoas têm de fazer para recusar que os seus dados sejam utilizados?

A Meta enviará uma notificação aos utilizadores europeus com um link para um formulário de autoexclusão.

Quando preencherem esse documento, a recusa de utilização de dados vai aplicar-se a todas as contas associadas ao utilizador que enviar o pedido.

Isto aplica-se a todos os dados que a Meta tenha em sua posse?

Não. A Meta pode continuar a tratar as informações dos utilizadores das diferentes aplicações. Basta para isso que elas apareçam em conteúdos partilhados publicamente por outros utilizadores.

Portanto, mesmo que os utilizadores recusem o uso dos seus dados, a Meta pode continuar a tratar informações que já estejam publicamente partilhadas ou mencionadas por outros utilizadores.

Por exemplo?

Imagine que uma fotografia sua aparece numa publicação de outra pessoa ou que comentou uma publicação no mural de um amigo ou de uma entidade: mesmo que não consinta a utilização dos seus dados, nesse caso não há nada a fazer, porque esses dados estão partilhados em perfis terceiros. E, nesse caso, o utilizador deixa de ter o poder de decidir se essa informação é ou não utilizada. Ou seja, a Meta pode continuar a utilizar essa imagem ou esse comentário para modelar o seu programa de Inteligência Artificial.

E nos casos dos menores de 18 anos?

Nesses casos, é diferente. Esta política não vai afetar as contas de utilizadores com menos de 18 anos. Essas vão continuar fora do alcance da Inteligência Artificial, tal como as mensagens trocadas por todos os utilizadores no WhatsApp.