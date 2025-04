Guerra na Ucrânia. A trégua de Páscoa foi cumprida?

Acabou-se a trégua da Páscoa e a Ucrânia voltou a ser bombardeada já na manhã desta segunda-feira.

Mas a questão é saber se, enquanto vigorou, essa trégua foi cumprida?

Tudo indica que não. Tanto a Ucrânia, como a Rússia acusam-se mutuamente de diversas violações da trégua e de manterem os ataques. Nomeadamente, Volodymyr Zelensky diz que Moscovo quebrou a trégua quase três mil vezes.

E, do lado russo, o Ministério da Defesa acusa os soldados ucranianos terem tentado, sem sucesso, atacar posições russas no leste da Ucrânia. E, ainda de terem atacado e provocado vítimas em regiões russas na fronteira com a Ucrânia.

Mesmo assim, Zelensky propõe um alargamento da trégua. A proposta foi aceite?

Aparentemente não, apesar de não haver ainda uma posição definitiva. Questionado sobre a possibilidade de prolongar a trégua pascal, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse apenas que, para já, ainda não houve ordem para prolongar a trégua. Certo é que, como disseste, o presidente ucraniano insistiu no fim dos ataques a infraestruturas civis com drones e misseis por 30 dias.

Na rede social X, Zelensky considerou que, caso Putin não aceite, é a prova que quer prolongar o conflito.

Mas Donald Trump diz que em breve pode haver novidades sobre o fim da guerra.

Sim, disse que ainda esta semana, Rússia e Ucrânia podem chegar a um acordo. Numa breve mensagem difundida na "Truth Social", a sua rede social, o presidente norte-americano diz que, depois do entendimento, ambos os países poderão fazer bons negócios com os Estados Unidos e fazer uma fortuna. Veremos se isso vai mesmo acontecer. Uma coisa é certa. Uma coisa é a retórica, outra bem diferente é a realidade. E os combates, como se percebe, continuam.

Por falar em Trump, e por falar em dinheiro, o Presidente dos EUA tem afirmado que o seu país gasta muito mais dinheiro na Ucrânia do que a Europa? Isso é mesmo verdade?

Aparentemente, não será bem assim. Em fevereiro, Trump dizia que os Estados Unidos já tinham gasto 350 mil milhões de dólares - mais de 300 mil milhões de euros, no apoio à Ucrânia. Disse ainda que a Europa teria ficado pelos 100 mil milhões de dólares - cerca de 90 mil milhões de euros.

No entanto, uma investigação da equipa de verificação de dados da Euranet Plus - a rede europeia de rádios de que faz parte a Renascença -, conclui que os Estados-membros investiram, até agora e no seu conjunto, um total de 138 mil milhões de euros na Ucrânia, em comparação com 115 mil milhões de euros dos Estados Unidos.