Como vai decorrer o funeral do Papa e quem preside às cerimónias?

Quando e como será feita a trasladação do corpo do Papa Francisco para a Basílica de S. Pedro?

A trasladação do corpo de Francisco está marcada para quarta-feira de manhã. De acordo com a Santa Sé, o corpo sairá da capela da Casa de Santa Marta pelas 7h50 (hora de Lisboa) e será levado para a Basílica de S. Pedro. A cerimónia deverá durar cerca de uma hora e meia, terminando por volta das 9h15. A partir desse momento, os fiéis poderão velar o corpo na Basílica durante três dias.

Quais são os horários em que os fiéis podem prestar homenagem ao Papa na Basílica?

Na quarta-feira, o espaço estará aberto ao público entre as 10h00 e as 23h00. Na quinta-feira, o horário será mais alargado, das 6h00 às 23h00. Na sexta-feira, último dia do velório, a Basílica abre também às 6h00, mas encerra mais cedo, às 18h00. Todos os horários são apresentados segundo a hora de Portugal.

Quando é o funeral e quem preside à cerimónia?

O funeral do Papa Francisco realiza-se no sábado de manhã, às 9h00 (hora de Lisboa), na Basílica de S. Pedro. A cerimónia será presidida pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Além de presidir às cerimónias fúnebres, este cardeal será também o responsável por conduzir o conclave que irá eleger o novo Papa, processo previsto para maio.

Quem vai representar Portugal no funeral?

Portugal estará representado ao mais alto nível. Confirmaram presença o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

Que líderes internacionais já confirmaram presença?

Entre os nomes já confirmados estão os presidentes da Argentina, Ucrânia, França, Estados Unidos e Brasil. Também marcarão presença o primeiro-ministro britânico, o príncipe William, os reis de Espanha e da Bélgica, bem como os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Que medidas de segurança estão a ser preparadas em Roma?

A cidade de Roma está a implementar um forte esquema de segurança devido à presença de líderes mundiais e à esperada afluência de milhares de peregrinos. Já foi montado um sistema de segurança nas imediações da Praça de S. Pedro, com restrições à circulação. A Proteção Civil italiana realizou uma reunião para coordenar os dispositivos de segurança, a pedido da primeira-ministra de Itália.

Que homenagens estão previstas em Portugal?

Está previsto luto nacional de três dias, entre quinta-feira e sábado, datas que serão confirmadas em Conselho de Ministros. Ainda esta terça-feira à noite, o Patriarcado de Lisboa organiza uma vigília de oração na Igreja de São Domingos, no Rossio, a partir das 21h30. A iniciativa junta jovens para rezar pelo Papa Francisco.