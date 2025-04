O que está previsto depois da morte do Papa?

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos.

O Vaticano já iniciou os procedimentos previstos, depois da morte de Francisco.

O Explicador Renascença esclarece.

O que se segue?

O primeiro passo foi a colocação dos selos na residência Santa Marta, no Vaticano, onde o Papa residia desde sua eleição em 2013. Agora, os cardeais reúnem-se, em congregações.

Esta terça-feira, na primeira reunião em Roma, os cardeais fazem o juramento, prometendo seguir todas as normas.

Nestas reuniões os cardeais tomam várias decisões - definem o dia, a hora e o modo de transladar o corpo do Papa para a Basílica de Sa pedro, aprovam o orçamento para as exéquias e para a eleição do novo Papa, leem os documentos deixados pelo Pontífice e atribuem, por sorteio, os quartos aos cardeais eleitores.

Quando é que o corpo segue para a Basílica de São Pedro?

Tudo indica que será amanhã. É aí que o corpo de Francisco vai ser exposto, precisamente na Basílica de São Pedro.

Antes, o corpo do Papa é alvo de um tratamento médico. O caixão provavelmente será aberto amanhã.O rosto do pontífice será coberto com um lenço de seda branca.

E é neste momento que fieis de todo o mundo são esperados no Vaticano para um último adeus a Francisco.

Quando é que será o funeral?

A data ainda não está fechada.

Os cardeais que já estão em Roma devem decidir esta terça-feira a data oficial do funeral de Francisco, de acordo com os últimos preparativos feitos pelo Vaticano e com decisões tomadas em vida pelo próprio Francisco.

A previsão é que aconteça entre sexta-feira e domingo.

Quanto tempo fica o corpo do Papa em exposição?

A Constituição apostólica "Universi Dominici gregis", de São João Paulo II, determina que as exéquias são celebradas durante nove dias consecutivos e a sepultura deve ter lugar, salvo razões especiais, entre o quarto e o sexto dia após a morte.

O corpo será exibido diretamente no caixão, sem catafalco e sem o báculo papal ao lado, como Francisco havia solicitado.

Tradicionalmente, esta exposição dura três dias.

O funeral será uma cerimónia mais simples?

O funeral, com a transferência do caixão para o túmulo, será mais simples do que o habitual, segundo pedido do Papa Francisco.

A ideia é ter ritos que revelem o funeral de um pastor e não de um homem poderoso.

A seu pedido, Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, de acordo com seus últimos desejos.

Quando começa o conclave?

A previsão é que o evento comece entre 5 e 10 de maio pois deve realizar-se o mais tardar 20 dias após o funeral.

Os 135 cardeais eleitores ficarão trancados na Capela Sistina, sem nenhum contato com o mundo exterior. Ficam proibidos de todas as formas de comunicação com o exterior.

Pela primeira vez desde que o colégio cardinalício foi criado, há quatro cardeais portugueses eleitores no conclave que irá escolher o sucessor de Francisco: D. António Marto, D. Américo Aguiar, D. Manuel Clemente e D. Tolentino de Mendonça.

Quanto tempo pode demorar o Conclave?

É imprevisível. Todos os dias serão organizadas quatro votações.

Dentro da Capela Sistina, é escolhido o sucessor do Papa Francisco quando algum cardeal tiver 2/3 dos votos.

O conclave mais longo da historia da igreja durou anos. Foi no século 13.

O processo teve início em 1268, na Itália, e teve fim em 1271, resultando na eleição de Gregório X.