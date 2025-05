Quais são os jogos onde pode haver aliciamento sexual de menores?

Que jogos são esses?

Roblox, Fortnite e Discord. São sobretudo estas plataformas de jogos online muito populares e utilizadas por crianças a partir dos 8 anos. A Polícia Judiciária detetou situações suspeitas, razão pela qual foram abertos inquéritos.

Mas como é que isso acontece? Como permite o contacto entre crianças e predadores sexuais?

Como são jogos de interação, em que há vários utilizadores online, será fácil a um predador sexual entrar na plataforma.

A Polícia Judiciária alerta que as crianças julgam, por vezes, estar a conversar com outros menores, da mesma idade, mas na realidade estão a comunicar com adultos.

Que tipo de situações foram já detetadas pelas autoridades?

De acordo com a PJ, a forma de atuar é simples. As conversas iniciam-se com questões que têm a ver com o próprio jogo em si e, depois estas vítimas são transferidas para outro tipo de plataformas, como as encriptadas ponto a ponto. É aí que são pedidos conteúdos íntimos.

Mas há cada vez mais situações do género?

As autoridades não dispõem de dados sistematizados, mas garantem haver uma intensificação do fenómeno, um facto que estará ligado ao número de horas que as crianças passam nos jogos online.

E a Polícia Judiciária já deteve algum predador sexual?

Não foi avançada nenhuma informação sobre detenções, apenas foi feito este alerta da Judiciária.

Feito o alerta, quais são as recomendações das autoridades?

Não falem com estranhos. Se os pais fazem este alerta no dia-a-dia, nas ruas, à entrada da escola, no autocarro, etc, este conselho deve ser estendido ao mundo virtual.

A verdade é que muitas vezes os riscos do mundo virtual são de alguma forma menosprezados. A Judiciária diz mesmo que uma criança fechada num quarto ou dentro de uma sala mesmo ao lado dos pais não significa que esteja mais segura. É por isso, também, necessária supervisão.