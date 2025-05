Dérbi pode decidir o título já no sábado. Quais as contas do campeonato?

O título de campeão pode ficar decidido já no próximo sábado, dia de Benfica–Sporting. De que forma o Sporting pode garantir já o título?

Basta ganhar. Uma vitória na Luz garante o título de campeão ao Sporting, seja qual for o margem.

Mesmo que o Sporting perca depois na última jornada, o máximo que o Benfica conseguiria seria os mesmo pontos que o rival, mas, nesse cenário, ficará sempre em segundo porque o Sporting teria vantagem no confronto direto.

E para o Benfica ser já campeão, também basta ganhar?

O Benfica conquistará o troféu de campeão nacional se vencer por dois ou mais golos de diferença, anulando, dessa forma, a derrota em Alvalade pela margem mínima (1-0).

Nesse caso, mesmo que perdesse em Braga na última ronda e o Sporting vencesse, as águias beneficiaram da vantagem no confronto direto.

E se o Benfica ganhar apenas por um golo?

Aí, as contas podem simplificar-se, porque o Benfica entrará na última jornada com uma vantagem de três pontos em relação ao rival. Ou seja, bastará às águias imitar o resultado do Sporting na última jornada ou, no mínimo, empatar.

Se o Benfica vencer pela margem mínima, mas se perder na última jornada em Braga e o Sporting ganhar, o Sporting ainda poderá ser campeão. Nesse caso, o critério de desempate será a diferença de golos. Nesta altura, são os leões que levam vantagem, com um défice positivo de 59 golos, para 56 do Benfica.

No caso de empate fica tudo para a última jornada

Sim. Se na última jornada os dois fizerem o mesmo resultado, o Sporting será campeão, porque terá vantagem no confronto direto.

Ainda no cenário de empate no dérbi, o Benfica só será campeão na última jornada se ganhar e o Sporting não vencer, ou se empatar e o Sporting perder.

FC Porto e Braga estão na disputa pelo terceiro lugar. Quem ficar no terceiro lugar pode ter acesso direto à Liga Europa?

Sim, quem ficar em terceiro terá o acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Essa vaga está reservada para o vencedor da Taça de Portugal, mas os finalistas da prova são o Benfica e Sporting, que já têm acesso garantido à Liga dos Campeões, sendo que a vaga passa para o terceiro classificado do campeonato.

Consequentemente, o quarto classificado jogará a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, deixando a vaga da Liga Conferência para o quinto classificado que neste momento é o Vitória Sport Clube de Guimarães.

Há alguma possibilidade do quarto classificado ir direto à Liga Europa, sem eliminatórias?

Sim, mas apenas se for o Porto, porque está mais bem posicionado no "ranking".

Está, no entanto, dependente de algumas condições: que Chelsea, Bétis ou Fiorentina vençam a Liga Conferência. Para além disso, estas três equipas, em caso de vitória na Liga Conferência, terão também de terminar os respetivos campeonatos dentro dos seis primeiros lugares.

Como estão as contas da descida?

Quatro equipas ainda podem descer, mas há três principais candidatos que estão, nesta altura, com os mesmos 24 pontos: o Boavista está em 16.º, em lugar de "play-off", seguido do Aves e do Farense.

Mais acima está o Estrela da Amadora, com 29 pontos. Matematicamente, ainda não tem a permanência garantida, mas é um cenário menos provável nesta altura, com duas jornadas por disputar.

Na jornada 33, o Estrela da Amadora recebe o AFS, enquanto que o Boavista joga, no Bessa, o dérbi frente ao FC Porto. Já o Farense vai até Guimarães defrontar o Vitória.

Na derradeira jornada, o Farense recebe o Santa Clara, o Aves recebe o Moreirense, o Boavista vai até Arouca e o Estrela da Amadora joga na Amoreira contra o Estoril.