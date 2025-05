O que já disse o novo Papa sobre política, imigração e conflitos?

O Papa Leão XIV foi eleito num momento muito particular da história, quando há uma enorme polarização política e vários conflitos. Importa por isso perceber o que já disse sobre as questões internacionais.

Sendo americano, que visão tem sobre a política da administração Trump?

Nos textos publicados enquanto cardeal, o agora papa Leão XIV teceu críticas a algumas decisões da presidência norte americana. Na sua conta do X, Robert Francis Prevost republicou recentemente dois artigos de opinião, nos quais estão implícitas críticas a JD Vance, vice-presidente dos EUA, sobretudo sobre as questões migratórias

Justamente sobre imigração, o que já disse o agora Papa Leão XIV?

Também na sua conta do X, republicou uma mensagem do arcebispo de Chicago que criticou a política de separação de crianças que Donald Trump aplicou durante o primeiro mandato.

Também divulgou iniciativas de acolhimento de imigrantes venezuelanos no Peru, onde era arcebispo-bispo Emérito em Chiclayo. O New York Times destaca que papa Leão XIV apoiou os imigrantes venezuelanos no Peru. O Papa deverá assim renovar uma mensagem forte de apoio aos refugiados e aos imigrantes.

E sobre a grande polarização política onde os extremos parecem ganhar força, o que diz?

Já condenou a atual polarização política. Afirma que “manter unidade na diversidade é um grande desafio. Especialmente quando a polarização se tornou o modelo de sociedade que, em vez de procurar unidade como um princípio fundamental, passa de um extremo para o outro”.

O novo papa já expressou alguma opinião sobre os conflitos em curso?

Há ainda poucos detalhes sobre como vai agir nesse domínio, mas nas primeiras palavras ao mundo, como Papa, falou de construir pontes com diálogo para uma paz desarmada e desarmante. Não é será expectável uma rutura com a linha desenhada pelo papa Francisco neste domínio