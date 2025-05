O que se sabe sobre o polícia que disparou cinco vezes contra um autocarro em Loures?

Um agente da PSP é suspeito de disparar cinco vezes contra um autocarro em Loures.

O caso ocorreu este domingo e está a dar que falar.

O Explicador Renascença esclarece.

O que se sabe sobre o caso?

De acordo com as informações disponíveis, tudo terá começado num diferendo no trânsito.

O caso ocorreu pelas 20h30 no domingo quando um veículo se atravessou à frente de um autocarro a poucos metros do Tribunal de Loures.

Um homem saiu desse veículo e terá disparado cinco vezes em direção ao autocarro.

Houve consequências para os passageiros?

Sim. Pelo menos três tiros atingiram janelas do autocarro o que provocou ferimentos num jovem de 16 anos que seguia no interior.

O mesmo jovem foi depois transportado para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.

O condutor era um agente da PSP?

Sim. O agente terá sido identificado pouco tempo depois pela própria PSP e terá sido detido.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária que está a investigar o caso.

O agente em causa poderá ser indiciado por tentativa de homicídio e atentado contra a segurança de transporte rodoviário.

Já foi suspenso?

Sim. Fonte da PSP indica que o agente está suspenso e arma foi apreendida.

O agente em causa presta serviço no Comando Metropolitano de Lisboa.

Qual a razão que fez o agente disparar?

Tudo terá começado numa discussão de trânsito que terá terminado neste tiroteio.

O que surpreende é o facto de se tratar de uma agente da PSP que, aparentemente, não terá tido autocontrolo nesta situação.

Este tipo de situações são comuns?

Não. Numa pesquisa simples não é possível aceder a dados sobre situações do género. A Renascença tenta esclarecimentos junto da PSP sobre estas situações e quantos processo foram abertos nos últimos cinco anos.

Contudo, sabemos que a utilização de armas de fogo por agentes da segurança é regulamentada por leis específicas que definem as condições de uso, porte e detenção.

Em caso de uso indevido, o agente pode ser sujeito a sanções disciplinares, como suspensão do exercício da função, ou a processos criminais. Veremos qual será o desfecho deste caso.