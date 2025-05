Quem são os 4.765 candidatos às eleições legislativas de domingo?

Quantos candidatos se apresentam às eleições de domingo?

São 4.765 candidatos, distribuídos por 20 partidos. Estes números representam um aumento face às últimas eleições: há mais 149 candidatos e mais dois partidos. Um deles é o recém-criado Partido Liberal Social (PLS), oficializado em março. O outro é o Partido Popular Monárquico (PPM), que concorre sozinho depois de ter sido dispensado da nova Aliança Democrática (AD).

Todos os partidos cumprem a quota legal de mulheres nas listas?

Sim. Ao contrário do que aconteceu no passado, este ano não há partidos em incumprimento da lei da paridade, que exige um mínimo de 40% de representação de cada género. No entanto, há partidos que ficam muito perto do limite.

Quais são os partidos que ficam no limiar da quota feminina?

O Partido Liberal Social é o caso mais evidente, com 50 mulheres entre os seus 124 candidatos, ficando exatamente nos 40% exigidos. Já o PPM, Iniciativa Liberal, ADN, VOLT, Chega, AD, PCTP-MRPP e Ergue-te apresentam percentagens de mulheres nas listas abaixo ou muito próximas dos 45%.

E quais são os partidos com maior número de mulheres nas listas?

O PAN lidera, com 53% de mulheres (147 em 279 candidatos), seguido da CDU, que apresenta uma distribuição praticamente paritária, com 51%. No entanto, a presença feminina nos lugares com possibilidade real de eleição varia: na AD, por exemplo, 38% das mulheres são suplentes, o que reduz significativamente a sua probabilidade de eleição.

Quantos independentes há e em que partidos concorrem?

Os partidos apresentam realidades muito distintas quanto à presença de candidatos independentes. O RIR (Reagir. Incluir. Reciclar) é o que mais depende deles, com 72% de independentes. Seguem-se o PLS com 44% e o JPP com 36%. Entre os partidos com representação parlamentar, o Livre destaca-se com 12% de independentes. Já o PAN, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda apresentam menos de 2%. Por outro lado, há sete partidos sem qualquer candidato independente: PS, AD, Chega, CDU, Ergue-te, PTP e MPT.

Que outras informações estão disponíveis sobre os candidatos?

Muito poucas. A Comissão Nacional de Eleições apenas publica as listas validadas de candidatos por círculo eleitoral. Cabe a cada partido divulgar – ou não – mais informações. A CDU é a força que disponibiliza mais dados, incluindo nome, idade, profissão e fotografia de todos os candidatos. PS, AD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, Livre, ADN e Volt divulgam algumas fotografias e dados biográficos, sobretudo dos cabeças de lista. Sobre os restantes, pouco ou nada se sabe.