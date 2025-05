Estamos a dois dias das eleições legislativas e hoje, no Explicador, tentamos perceber como é que funcionam as sondagens. Até porque há dois tipos de sondagens: as dos partidos e as que são divulgadas na comunicação social.

A questão é: são assim tão diferentes?

São, porque, desde logo, servem para diferentes fins. Embora possam ter intenções de voto de cada partido, muitas têm como objetivo fazer uma avaliação qualitativa de temas ou testar estratégias de campanha. Algumas têm ainda cenários eleitorais ou distribuição de deputados, mas essas são mais dispendiosas.

Dado o nível de detalhe e a base de inquiridos, as sondagens internas são, também, mais caras do que as sondagens que estamos habituados a ver nos órgãos de comunicação.

Quanto é que os partidos gastaram em sondagens para estas eleições?

De acordo com os orçamentos de campanha entregues à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, a AD e o PS foram os que anunciaram a intenção de gastar mais dinheiro em estudos de mercado: AD, um milhão de euros; PS, 600 mil euros.

O Chega diz ter realizado cinco sondagens nacionais e 12 sondagens distritais, com um custo de 60 mil euros; a Iniciativa Liberal fez uma sondagem para afinar a estratégia de campanha, mas não revela os valores.