Provas ModA contam para a avaliação dos alunos?

Arrancam esta segunda-feira as provas de monitorização das aprendizagens para os alunos do 4.º e 6.º anos.

As provas ModA substituem as provas de aferição.

O Explicador Renascença esclarece.

Para que é que servem?

Servem para acompanhar os níveis de literacia dos alunos, nas diferentes áreas e para dar ao sistema educativo uma informação atualizada sobre o desempenho dos alunos e das escolas nas chamadas disciplinas fundamentais.

Ou seja, não é só para avaliar os alunos?

Exato. O objetivo destas provas é, também, contribuir para o trabalho dos professores e das escolas, para que possam fazer as adaptações pedagógicas que melhor se adequam ao desempenho de cada aluno.

Essencialmente, estas provas avaliam a forma como os alunos interpretam linguagens e textos, o pensamento crítico, o raciocínio e a resolução de problemas.

Quais são as disciplinas?

No 4.º ano, os alunos vão ser avaliados a Português, Matemática e Estudo do Meio, mais uma disciplina rotativa.

No 6.º ano, haverá provas de Português, Matemática e Ciências Naturais, e uma disciplina rotativa. Sendo que todas as provas são realizadas em formato digital.

O que é uma disciplina rotativa?

Além das provas fixas de Português e Matemática, haverá uma terceira prova rotativa que será aplicada a diferentes disciplinas de três em três anos.

No 4.º ano, as disciplinas rotativas incluem Inglês, em 2025 e 2028); Educação Artística, em 2026 e Educação Física, em 2027.

No caso do 6.º ano, as provas rotativas incidirão sobre História e Geografia de Portugal, em 2025 e 2028); Inglês, em 2026 e Educação Física e Educação Visual, em 2027.

E tudo isto conta para a avaliação?

Pelo menos este ano, as provas ModA não contam para a classificação final das disciplinas, mas são de realização obrigatória. E o resultado destas provas fica registado no boletim individual dos alunos.

De acordo com o calendário do Ministério da Educação, as provas realizam-se a partir desta segunda-feira e até 6 de junho.

Greve dos professores pode por em causa a realização?

Pode estar, porque, tanto a Fenprof como o Stop entregaram um pré-aviso a todo o serviço relacionado com as provas ModA: secretariado, vigilância e correções.

Portanto, nos dias das provas, os alunos poderão ficar sem aulas.