Como é que taxa da UE pode afetar as compras na Temu e na Shein?

A Comissão Europeia admite cobrar uma taxa sobre as encomendas de sites como a Temu ou a Shein.

O Explicador Renascença esclarece o que está em causa.

Que taxa é esta?

Será uma taxa de dois euros por cada pacote encomendado nesse tipo de sites. E se essa encomenda for enviada para um armazém para revenda, então essa eventual taxa baixaria para 50 cêntimos.

A medida está ainda a ser avaliada e foi apresentada ao Parlamento Europeu pelo comissário com a pasta do comércio.

Porque é que a Comissão Europeia quer cobrar essa taxa?

A justificação, ou objetivo, será abrandar o elevado fluxo de compras de baixo valor, isentas de IVA, que chegam ao espaço comunitário, através destas plataformas asiáticas.

Dados de Bruxelas dizem que, no último ano, entraram 4,6 mil milhões de artigos no espaço comunitário provenientes destes sites. Se custarem menos de 150 euros sao isentos de impostos e taxas.

Há queixas quanto à concorrência às lojas europeias?

O comissário europeu do comércio diz que o elevado número de compras faz aumentar as queixas da concorrência por alegada deslealdade comercial.

Aumenta também o risco de chegarem mercadorias perigosas ao espaço europeu.

Para onde vai o dinheiro da taxa?

Será dinheiro que irá reforçar o orçamento europeu e também irá cobrir os custos aduaneiros.

E se o nível de encomendas não baixar, as estimativas apontam que esta taxa poderá representar 9,2 mil milhões de euros por ano.

Para o consumidor vai fazer assim tanta diferença?

Tudo depende da avaliação que cada consumidor fizer.

Na prática, e se esta proposta entrar em vigor, cada encomenda destas lojas online poderá ficar dois euros mais cara por pacote. Por isso é de esperar que possa diminuir o volume de compras.

No entanto, como o valor dos produtos são mais baixos do que noutras lojas e como em cada pacote podem ser enviados vários produtos, os dois euros poderá não fazer grande diferença, no entanto essa é uma avaliação que tem de ser feita por cada cliente.