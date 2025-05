Temperaturas aumentam. Como é que o país se está a preparar para a época de incêndios?

Os próximos dias vão ser de muito calor, com as temperaturas máximas a variarem entre os 24 e os 33ºC em Portugal continental.

A partir de quarta-feira, os termómetros vão marcar mais oito a dez graus e, com isso, o risco de incêndio também aumenta.

A que se deve este aumento das temperaturas?

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aumento das temperaturas está relacionado com uma massa de ar quente proveniente do norte de África…

Por isso, a partir de amanhã o tempo começa a aquecer….de forma gradual …com as temperaturas a dispararem na quinta e na sexta…nestes dias devem ultrapassar os 30 graus na generalidade do território e ficam acima dos 35 graus na região do vale do tejo e também no interior sul.

E aumenta o risco de incêndio, não é?

Sim, este tempo quente e seco, a que se junta o vento, são condições meteorológicas que levam o IPMA a avisar para o perigo de incêndio rural elevado ou muito elevado na maioria das regiões….e risco máximo em alguns dos concelhos do sul.

Nestas circunstâncias, é proibido fazer fogueiras e queimadas. Também não se podem usar máquinas motorizadas em zonas rurais ou de floresta.

Como é que o país se está a preparar?

Já nesta quarta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai apresentar o dispositivo especial de combate aos incêndios ….numa cerimónia agendada para Abrantes.

Neste mesmo dia, a Proteção Civil realiza o exercício FÉNIX para testar e validar os mecanismos de resposta de combate aos fogos, ao mesmo tempo estão previstas ações de sensibilização junto das comunidades locais, nomeadamente na zona do Sardoal.

E quais os meios que estão disponíveis, nesta altura?

Nesta altura, Portugal conta com 33 meios aéreos e quase 8.900 operacionais…número que aumenta no período critico: a partir de 1 de julho, na chamada fase Delta, vão estar disponíveis, diariamente, mais de 15 mil operacionais.

Portugal via contar com o apoio da União Europeia, à semelhança de anos anteriores?

Sim, hoje mesmo Bruxelas anunciou que Portugal vai ter dois aviões ligeiros para ajudar no combate aos fogos…Também vão estar estrategicamente posicionados quase 650 bombeiros, de 14 países. Estes operacionais vão ser colocados em locais de alto risco em Portugal, Espanha França e Grécia.

No âmbito do mecanismo de Proteção Civil da União Europeia há outros 20 aviões e 4 helicópteros, que vão estar estacionados em mais nove estados -membros. São recursos que ficam operacionais em julho e agosto, para ajudar numa resposta mais rápida e robusta em caso de incendio.