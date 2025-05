Como é que o Chega tem menos votos do que o PS, mas elege mais dois deputados?

O partido Chega assegurou o lugar de segunda força política em Portugal, mas, globalmente, conquistou menos votos do que o PS.

Ficam assim fechada a composição do próximo parlamento que resultou das últimas Legislativas.

O Explicador Renascença esclarece.

Qual é a diferença de votos entre o PS e o Chega?

4.313 votos. O PS conquistou globalmente mais 4.313 votos do que o partido de André Ventura e foi assim o segundo partido mais votado com mais de um milhão quatrocentos e quarenta mil votos.

O Chega ficou perto dessa votação. A AD, vencedora das eleições aproximou-se dos dois milhões

O PS teve mais votos, mas menos deputados porquê?

É resultado da dispersão de votos. Se um partido tiver muita dispersão de votos, ou seja, votos em todos os distritos, mas menos concentrados em algum distrito, acaba por eleger menos deputados.

Foi o que aconteceu com o Partido Socialista.

Os votos não valem todos o mesmo?



A verdade é que nos círculos eleitorais mais pequenos, que elegem poucos deputados, muitos votos acabam por não ter têm utilidade na eleição de deputados.

São importantes para medir o valor do partido em termos nacionais, mas acabam por ser irrelevantes na eleição para o parlamento.

Temos outro exemplo: A nível nacional, o Bloco e Esquerda teve mais de cem mil votos e elegeu uma deputada. O JPP, globalmente teve 20.900 e também elegeu um deputado, no caso, porque os votos estão quase todos concentrados na Madeira.

É possível calcular percentagem de votos necessária para se eleger um deputado em cada distrito?

Sim, pode estabelecer-se um valor a partir do qual, teoricamente, um partido elege sempre, mas esse valor percentual varia com o número de deputados que são eleitos aí e com o número de partidos que aí também concorrem.

Esse valor tem o nome técnico “limite de exclusão”.

Como ficaria o parlamento com um círculo de compensação?

Um círculo de compensação será a tal forma de não desperdiçar votos. A ideia seria reservar um determinado número de mandatos para um apuramento final que incluísse os votos que atualmente não servem para eleger.

Não sendo possível fazer no imediato a contas com os resultados deste ano, sabemos que com um círculo de compensação, no ano passado, AD, PS e Chega teriam menos deputados, e por exemplo o ADN teria garantido um deputado.

Ou seja, em tese aumenta a probabilidade de eleição pelos pequenos partidos.