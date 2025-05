Matrículas para o pré-escolar terminam no sábado. Como garantir uma vaga gratuita?

Se o seu filho tem três anos, este Explicador Renascença é para si.

As matrículas para o pré-escolar terminam no sábado e já se sabe que não há vagas para todos.

O Ministério da Educação admite a falta de vagas e, por isso, anunciou que iria celebrar contratos de associação com o ensino privado.

Como é que os pais podem matricular o seu filho numa das vagas disponíveis?

Para garantir uma vaga gratuita no pré-escolar, os pais têm de matricular o filho no ensino público, através do Portal das Matrículas.

Este é o único passo que pode permitir um lugar a custo zero, sem pagar qualquer mensalidade.

Só no caso de não haver lugar na rede pública, é que a criança pode transitar para um colégio com contrato de associação, celebrado com o Estado.

Os chamados contratos de associação têm justamente como objetivo criar oferta pública onde não há, para que as famílias tenham as mesmas condições no acesso à educação.

Já são conhecidos os colégios que vão abrir turmas ao abrigo desses contratos de associação?

Não. Ainda não há uma lista com essa disponibilidade, porque o processo ainda está em curso.

Os colégios interessados em celebrar esses contratos manifestaram o seu interesse até 13 de maio. Fizeram uma espécie de pré-candidatura.

Aguarda-se agora a informação para saber que estabelecimentos de ensino foram aceites. Depois ainda há uma série de procedimentos, nomeadamente lançar o concurso para as vagas.

Vão ser disponibilizadas muitas vagas?

A ideia era criar, pelo menos, 5 mil vagas através deste mecanismo, com o limite de 200 novas salas do pré-escolar. Foi o anunciado pelo ministério da educação, que prevê também dar um incentivo de 15 mil euros por cada nova sala aberta, com uma lotação mínima de 20 crianças.