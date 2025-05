Saiba o que fazer para lidar e evitar chamadas de spam

São uma verdadeira praga e estão em todo o lado, cada vez com mais frequência. A Polícia de Segurança Pública deixou alguns conselhos sobre as chamadas de spam que nunca pedimos, com propostas de emprego, ofertas de serviços e promoções.

Que conselhos são estes?

Mais do que conselhos, é um verdadeiro guia que nos ajuda a lidar e a evitar as chamadas de spam. O método é claramente duvidoso e aponta para tentativas de fraude ou de publicidade agressiva.

A pensar nestes casos, a PSP publicou uma série de conselhos nas redes sociais, incluindo um modelo de mensagem que podemos usar para solicitar a remoção do nosso número de telefone das bases de dados das empresas.

E é possível acabar com estas chamadas?

Sim. A privacidade é um direito e só podemos ser contactados para fins de marketing se tivermos dado consentimento prévio.

Para acabar com estas chamadas, o primeiro passo é exigir a remoção do número de telefone da base de dados da empresa responsável pelas chamadas. O pedido pode ser feito por telefone, por e-mail ou por mensagem escrita e convém sempre registar a data e hora do contacto.

Se quiseres, é possível usar a minuta que a PSP disponibiliza. Está disponível, por exemplo, no Instagram da Polícia de Segurança Pública.

E se eu não souber qual é a empresa?

Nesse caso, a PSP sugere que assines a lista de oposição a este tipo de chamadas, que está disponível no site da Associação Portuguesa de Marketing Direto e Digital.

Este registo é gratuito e impede, legalmente, que as empresas usem os nossos dados para fins publicitários sem consentimento.

E isso é suficiente?

Além da remoção dos dados, convém bloquear os números de spam ou publicidade. Muitas operadoras já oferecem este serviço gratuitamente.

E se mesmo assim as chamadas não pararem?

Nesse caso, é possível apresentar queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados, indicando o número de origem e o tipo de chamada recebida.

Resumindo: é preciso bloquear, denunciar e agir. São estes os conselhos da PSP.

E há outros casos de chamadas de spam, além de vendas?

Nos casos em que as chamadas são ofensas, ameaças ou assédio, é preciso apresentar queixa na polícia o mais depressa possível.

Atenção também às burlas telefónicas: chamadas que prometem prémios, heranças ou que pedem dados pessoais e códigos de segurança são quase sempre esquemas fraudulentos.