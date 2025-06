Confrontos violentos em Los Angeles. O que é que se passa?

A cidade de Los Angeles tem sido palco de confrontos violentos entre polícia e manifestantes contra as polítcas de anti-imigração da Casa Branca.

Durante o fim de semana, Donald Trump ordenou o envio de dois mil efetivos da Guarda Nacional, devido aos protestos contra a detenção de imigrantes ilegais.

O Explicador Renascença esclarece.

Como é que tudo começou?

Foi na sexta-feira à noite. A polícia de Los Angeles desencadeou uma operação contra a imigração ilegal em vários locais da cidade. De imediato, os movimentos defensores dos imigrantes colocaram mensagens a circular, alertando para essa operação em curso.

As autoridades norte-americanas realizaram várias detenções de imigrantes que procuravam trabalho na zona de Westlake, onde predominam os imigrantes da América Central e do México.

Há ainda relatos de rusgas perto de várias escolas de Los Angeles.

Quem é que está contra quem?

Ativistas e população de Los Angeles contra a polícia. Portanto, neste caso, a população de Los Angeles a favor dos imigrantes.

De resto, uma habitante de Los Angeles, citada pelas agências internacionais, disse que cabe aos habitantes da cidade defender o seu povo, os seus residentes - referindo-se, neste caso, aos imigrantes que foram o alvo desta operação.

O que dizem as autoridades de Los Angeles?

A presidente da câmara de Los Angeles, Karen Bass, mostra-se indignada com o que classifica de "táticas intoleráveis que semeiam o terror na comunidade".

Também o governador do estado da Califórnia opôs-se à decisão do Presidente Donald Trump de enviar efetivos militares para esta operação.

Gavin Newsom acusa a administração de ter tomado uma decisão uma “propositadamente inflamatória e que só iria aumentar as tensões”.

Donald Trump já respondeu às críticas?

Sim, através da sua rede social - a Truth Social: felicitou a Guarda Nacional pelo que considera “um trabalho bem feito”.

E atacou, tanto a presidente da câmara de Los Angeles, como o governador da Califórnia, acusando-os de não terem sido capazes de lidar com as manifestações deste fim de semana, à semelhança - diz Trump - do que aconteceu com os grandes incêndios que atingiram a cidade em janeiro.

Mas qual é o objetivo desta operação?

Cumprir a promessa de deportações em massa.

Nas últimas semanas, o Governo dos Estados Unidos introduziu várias alterações no funcionamento do Serviço de Imigração e Alfândegas, precisamente com o objetivo de promover mais detenções.

O objetivo fixado por Donald Trump são, pelo menos, três mil detenções por dia.