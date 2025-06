Os limites de líquidos na bagagem de mão vão acabar?

Agora, as tradicionais máquinas de raio-x estão a ser substituidas por uma nova gama de aparelhos e leitores de bagagem — os chamados scanners — que conseguem perceber, mesmo dentro das malas, se há ou não produtos suspeitos. Isto evita não só o trabalho de estarmos a separar os líquidos, mas também a chatice de tirarmos os equipamentos eletrónicos das mochilas quando passamos pela zona da segurança.

Aquele aborrecimento todo, com tanto tempo à espera também deve desaparecer, não?

Esse é um dos argumentos utilizados pelos aeroportos. Nas cidades onde os novos scanners já estão instalados, as regras antigas estão a atrasar todo o processo, sem razão aparente.

Há mais filas de espera, são necessários mais funcionários para garantir o cumprimento de todos os requisitos de segurança — especialmente no tempo do verão.

Para não falar, claro, da penalização financeira para estes aeroportos, que ainda não sentiram o benefício do investimento de milhões de euros que fizeram ao comprar os novos equipamentos.

De que aeroportos é que estamos a falar? Portugal está incluído?

Ainda não estamos incluídos, mas isto pode-nos facilitar e muito a vida quando viajamos para Portugal, vindos de muitos países da Europa.

Em Itália, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, os aeroportos já contam com a nova tecnologia, e também países mais pequenos, como Malta ou Lituânia.

Já se sabe quando é que esta medida entra em vigor?

Em setembro de 2024, Bruxelas alterou as regras devido a um problema técnico temporário com os novos equipamentos, mas que entretanto, e segundo os responsáveis aeroportuários, já foi resolvido.

A ver vamos se é desta que se confirma a mudança. No pedido que deu entrada junto do comissário europeu dos Transportes, os aeroportos sugerem que o fim dos limites ao transporte de líquidos ocorra já no próximo mês, a 1 de julho.