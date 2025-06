O que se sabe do ataque a adeptos do FC Porto depois de jogo de hóquei em patins?

Um carro onde seguiam apoiantes do Futebol Clube do Porto foi atacado, depois do jogo das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins.

O ataque aconteceu em plena luz do dia.

O Explicador Renascença refere o que já se sabe sobre o caso.

Havia algo que fizesse prever o que aconteceu?

De acordo com os relatos do jogo, os ânimos já estariam exaltados na bancada do Pavilhão João Rocha, onde as duas equipas se defrontaram.

Do ataque resultaram quatro feridos, dos com gravidade por causa das queimaduras, tendo sido encaminhadas para o hospital de Santa Maria.

Quantas pessoas estão envolvidas?

A PSP já veio confirmar que estiveram envolvidas neste ataque entre 10 a 20 pessoas.

Em vários vídeos que circulam nas redes sociais e que estão no site da Renascença, pode ver-se os suspeitos a partirem os vidros do carro e a atirarem engenhos pirotécnicos diretamente para o interior da viatura onde estavam os adeptos do FC Porto.

A viatura ficou totalmente destruída pelas chamas.

Já há detidos?

Três destas pessoas já foram detidas pelas autoridades. São, claro, suspeitos de envolvimento no ataque.

Pouco mais se sabe a não ser que foram conduzidos para a esquadra de Benfica.

O que dizem os clubes?

Porto e Sporting já vieram condenar o ataque em comunicado. O Futebol Clube do Porto fala mesmo que esta num "ataque bárbaro", que "repudia veementemente".

Os Dragões já contactaram a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e a Federação de Patinagem de Portugal, e prometem ir "até às últimas consequências" para garantir que os culpados não saem impunes".

Já o Sporting veio "condenar estes comportamentos" que desrespeitam o espírito do desporto" e promete colaborar com as autoridades para que sejam apuradas responsabilidades.

A Federação de Patinagem também já reagiu: diz-se profundamente preocupada e repudia o ataque.

Há um aumento da violência no desporto?

É mais um caso num quadro de aumento do fenómeno.

O mais relatório sobre violência no desporto, relativo á época em 2023/24, aponta para aumento de incidentes, com destaque para o uso de artefactos pirotécnicos.

Foram registados quase 8.900 incidentes, maioritariamente no futebol.