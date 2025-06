Avião cai na Índia com 242 pessoas a bordo. O que se sabe?

A queda de um avião com pelo menos 242 pessoas a bordo na Índia, esta quinta-feira, já é considerada uma das maiores tragédias aéreas de sempre.

Pelo menos 240 vítimas já foram confirmadas. A informação foi atualizada por fonte da polícia citada pela agência Reuters.

O que já se sabe sobre o desastre? Há sobreviventes?

Há um sobrevivente, segundo as autoridades indianas. Trata-se de um passageiro que seguia no lugar 11-A do avião da Air India.

Tem dupla nacionalidade indiana e britânica e reside em Londres, que era destino o destino do voo.

O sobrevivente foi levado ao hospital e até falou à imprensa local. Disse ter ouvido um barulho apenas 30 segundos após a descolagem e que depois disso o avião começou a perder altitude. Após o acidente, viu-se rodeado de corpos e correu até encontrar uma ambulância.

Há balanço final das vítimas?

Não, porque as operações de busca aonda prosseguem, mas a polícia indiana já confirmou mais de 240 mortes.

A bordo do avião seguiam 242 pessoas, a que se somam vítimas da zona residencial onde o avião se despenhou, porque o avião caiu sobre uma residência de estudantes de Medicina, com dezenas de vítimas.

Com isso, trata-se então de um dos 10 piores acidentes de aviação de sempre.

As autoridades também já revelaram a nacionalidade de quem estava neste voo que ligava Ahmedabad a Londres.

Seguiam a bordo 169 indianos, 53 britânicos, um canadiano e também sete portugueses, ao que tudo indica de origem indiana.

E há mais informações sobre essas sete pessoas?

Segundo o secretário de Estado das Comunidades é praticamente certo de que eram cidadãos com dupla nacionalidade - portuguesa e indiana -, uma vez que os seus nomes não são de facto de origem portuguesa.

Emídio Sousa avançou também que a hipótese mais provável é que estas pessoas residissem no Reino Unido, mas ainda são informações provisórias.

Que pormenores é que já conhecem sobre a forma como se deu o acidente?

Segundo o Aeroporto de Ahmedabad, o avião descolou perto das 13 horas, hora local (9 horas em Lisboa). Poucos minutos depois, o piloto emitiu sinais de emergência, a conhecida mensagem Mayday e depois disso não houve mais resposta por parte do cockpit.

Há imagens em que se vê o avião no ar e a perder altitude, e percebe-se depois uma explosão que corresponde ao momento em que o aparelho se despenhou.

Qual era o modelo deste avião?

Era um Boeing 787 Dreamliner, que pode transportar até 330 passageiros.

Este é o primeiro acidente fatal a envolver um destes modelos. Ainda assim, no ano passado - e segundo a CNN Internacional - um mecânico que trabalhava de perto com estas aeronaves avisou que havia peças fabricadas de forma inadequada. À época, a Boeing não comentou a denúncia.

Sobre o desastre de hoje, a empresa diz estar a trabalhar para reunir mais informações e que as causas do acidente ainda não são claras.

E a companhia aérea já se pronunciou?

Sim, a Air India lamentou o acidente e disse estar ao lado dos familiares das vítimas, comprometendo-se a dar a cada uma das famílias uma quantia equivalente a 100 mil euros.

A companhia aérea está também a organizar voos para que as pessoas mais próximas das vítimas possam viajar para Ahmedabad nos próximos dias.





[notícia atualizada às 20h43 dos dia 12 de junho]